Polémica
El BNG lleva al Parlamento gallego la modificación urbanística de Punta Sinás
Denuncia lo que considera un «pelotazo urbanístico» en Raxó para «hacer viviendas»
El BNG denunció ayer lo que considera un «pelotazo urbanístico» en Punta Sinás, en Raxó. Se refiere a la «modificación puntual del PXOM impulsada por el gobierno municipal del PP en Poio que solo busca eliminar la protección ambiental de un espacio catalogado para permitir la construcción de viviendas privadas». Los nacionalistas anuncian la presentación de alegaciones durante el período de exposición pública de la modificación y confirman que llevará el caso al Parlamento de Galicia a través de una iniciativa del diputado Luis Bará.
La portavoz municipal en Poio Marga Caldas acusó al ejecutivo local de «manipular la realidad al pretender cambiar la catalogación de un espacio protegido sin contar con aval técnico ni jurídico que lo sustente». Según explicó, el PXOM de Poio recoge expresamente el espacio de Punta Sinás en su catálogo de bienes protegidos por su relevancia ambiental y paisajística, prohibiendo cualquier tipo de edificación y permitiendo únicamente actuaciones de reestructuración. «Lo único que pretende esta modificación, que ahora está en fase de información pública, es eliminar esa protección para hacer posible la construcción de viviendas privadas en un lugar privilegiado de la costa», denunció.
Por su parte, Bará apuntó que «si la Xunta y el gobierno local continúan con la tramitación al margen de la legalidad», el BNG estudiará acudir a otras instancias administrativas y judiciales.
- «Soy el que buscáis»: los policías relatan la confesión del acusado de quemar a su expareja en Vigo
- Desvelado el concierto sorpresa de Pontevedra: M-Clan abrirá las actuaciones de la Peregrina
- El primo del acusado por quemar a su expareja en Vigo declara que le confesó el ataque antes de entregarse
- Se busca ubicación alternativa a la Alameda de Pontevedra para la pantalla gigante de la final del Mundial de fútbol del domingo
- El rey regresa a Marín: preside este jueves los actos del Carmen en la Escuela Naval
- Silgar estrena «pérgola bioclimática»
- Aguete, Campelo, Combarro y Vilaboa, otras áreas de Pontevedra con «necesidad de dragado»
- De uno a 87 años y desde toda España: el público que llenará el Bigsound de Pontevedra