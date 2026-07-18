El BNG lleva al Parlamento gallego la modificación urbanística de Punta Sinás

El BNG denunció ayer lo que considera un «pelotazo urbanístico» en Punta Sinás, en Raxó. Se refiere a la «modificación puntual del PXOM impulsada por el gobierno municipal del PP en Poio que solo busca eliminar la protección ambiental de un espacio catalogado para permitir la construcción de viviendas privadas». Los nacionalistas anuncian la presentación de alegaciones durante el período de exposición pública de la modificación y confirman que llevará el caso al Parlamento de Galicia a través de una iniciativa del diputado Luis Bará.

La portavoz municipal en Poio Marga Caldas acusó al ejecutivo local de «manipular la realidad al pretender cambiar la catalogación de un espacio protegido sin contar con aval técnico ni jurídico que lo sustente». Según explicó, el PXOM de Poio recoge expresamente el espacio de Punta Sinás en su catálogo de bienes protegidos por su relevancia ambiental y paisajística, prohibiendo cualquier tipo de edificación y permitiendo únicamente actuaciones de reestructuración. «Lo único que pretende esta modificación, que ahora está en fase de información pública, es eliminar esa protección para hacer posible la construcción de viviendas privadas en un lugar privilegiado de la costa», denunció.

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Por su parte, Bará apuntó que «si la Xunta y el gobierno local continúan con la tramitación al margen de la legalidad», el BNG estudiará acudir a otras instancias administrativas y judiciales.