El auge de los estudios forestales dispara las matrículas en Lourizán por encima del 81%

El Centro de Formación y Experimentación Agraria de Lourizán arrancará el curso 2026-2027 con una elevada ocupación en sus dos ciclos. El grado superior de Gestión Forestal alcanza ya el 90,9 % de cobertura, mientras que Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural supera el 81 %, los mejores registros de la red gallega.

La demanda confirma el tirón de estos estudios: se han presentado 659 solicitudes para 428 plazas y 236 puestos están ya comprometidos entre matrículas y reservas. Las cifras, todavía provisionales, sitúan a Lourizán como el centro con mayor nivel de ocupación para el próximo curso.

Durante una visita a las instalaciones pontevedresas, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, defendió el papel de la capacitación profesional para impulsar el sector primario. «La formación es la matriz del impulso económico, también en el rural», afirmó.

El aumento de la demanda también se percibe en otros centros. El Pedro Murias de Ribadeo roza el 82 % de cobertura en el nuevo ciclo superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, con 18 alumnos para 22 plazas. En Sergude, estos estudios superan el 77 %, mientras que Becerreá registra un 68 % en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural y cerca del 60 % en Gestión Forestal.

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En los últimos cinco cursos, los centros de formación agraria de Medio Rural han formado a 2.746 personas. El 41,4 % fueron mujeres y el 58,6 %, hombres, una distribución que refleja el avance de la presencia femenina en actividades vinculadas al campo y al monte.