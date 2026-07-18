Adjudicada la mejora del aparcamiento público de A Barca, en Poio

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha adjudicado a la empresa Construcciones Fechi las obras para la mejora del estacionamiento público en el entorno del puente de A Barca, por un importe de 186.561 euros. Se trata de una superficie de estacionamiento junto al centro comercial de la zona, en Poio.

Estos trabajos se desarrollarán al amparo del Plan Hurbe de la Xunta, con el que la Administración autonómica colabora con los concellos en la financiación de diferentes tipos de intervenciones urbanísticas, actuaciones de mejora de entornos urbanos, de accesibilidad y de equipamientos públicos que tengan por finalidad la revitalización del territorio y el reequilibrio territorial.

El ámbito donde se desarrollarán estas obras está situado en la parroquia de San Salvador, en una zona de elevada actividad comercial y de servicios, con presencia de tráfico rodado y peatonal continuo. El entorno forma parte de la estructura viaria principal y conecta con la PO-308.

Con la actuación proyectada, se mejorarán los viarios de acceso al centro comercial y acondicionar el aparcamiento público. Así, se rehabilitará el firme, se acondicionarán las aceras y se eliminarán las barreras arquitectónicas

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Forma parte de un convenio firmado entre la Xunta y el Concello de Poio. La administración autonómica asume el 70% de la inversión de la actuación, mientras que la local aporta el 30% restante.