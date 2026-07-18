La 54 Xuntanza de Amigos de Pontevedra honra a figuras de la cultura, el periodismo, deporte y ámbito social

El verano pontevedrés no se entiende sin ritos como la xuntanza de Amigos de Pontevedra, que ya tiene hoja de ruta para su 54 edición. La cita, que congrega cada año a los nombres propios que tejen el día a día y el prestigio de la ciudad del Lérez, se celebrará el próximo 7 de agosto a las 21 horas en la finca Batacos, en un encuentro que este año destaca por la enorme variedad y el indiscutible peso social de sus galardonados.

La organización ha diseñado un abanico de distinciones que abraza desde el periodismo estatal hasta el compromiso sociosanitario de base, pasando por el arte vanguardista y el deporte de élite.

El listado de los premios de este año arranca con el Ateneo de Pontevedra, una institución que celebra sus 60 años de trayectoria convertida en faro de reflexión. Los Amigos premian así seis décadas de fomento ininterrumpido de la cultura, una defensa implacable del patrimonio cultural pontevedrés y la robusta presencia que la entidad mantiene a día de hoy en el panorama social.

El periodismo con sello local y proyección estatal tiene su reflejo en Rafael Latorre. El actual director de La Brújula de Onda Cero, poseedor ya de numerosos reconocimientos en su carrera, será distinguido en su tierra natal en reconocimiento a su rigor y labor profesional al frente de uno de los grandes transistores de la radio española.

La espectacularidad y la exportación del talento pontevedrés al mundo llegan de la mano de la compañía artística Pablo Méndez Performance, galardonada por su extraordinario éxito y una labor artística de más de dos décadas que ha llevado sus impactantes propuestas visuales por varios continentes.

El deporte tiene este año un nombre indiscutible: Juan Antonio Saavedra, el tirador paralímpico con más medallas, cuyo tesón y trayectoria en la alta competición internacional vuelven a ser motivo de orgullo para sus vecinos.

En el ámbito social y asociativo, la Xuntanza reconoce a Ángela Paz, fundadora de la Asociación de Enfermos de Párkinson y de la innovadora escuela infantil Paspallás, por una vida dedicada al cuidado y la atención de los colectivos más vulnerables. Junto a ella, la asociación Asampo recibirá el aplauso colectivo por su intensa labor de fomento de la donación de órganos, un trabajo callado que salva vidas y conciencia a los gallegos.

Por su parte, el perfil del comercio local lo encarna José Vilas, farmacéutico y óptico que acaba de colgar la bata tras su reciente jubilación y que atesora el orgullo de ser cofrade de la Semana Santa capitalina desde hace medio siglo.

Este mismo sábado se inicia la venta de las tarjetas de asistencia para la cena en los establecimientos colaboradores Blanco y Negro y La Gramola

La presentación del evento tuvo lugar este mediodía en el Liceo Casino —repitiendo el escenario de los últimos años—, y miró hacia atrás gracias a las tecnologías. La organización recuperó una intervención en vídeo de 1988 del desaparecido y profundamente recordado José Luis Fernández Sieira, eterno portavoz de la xuntanza, para recordar la esencia de un evento que nació de la iniciativa de un grupo de quince amigos (Víctor Cervera Mercadillo, Francisco Otero o Fernando Lamas, a los que luego se sumarían Fontoira, Diego Fernández o Pi Malvar, entre otros).

Sieira dejó grabado que estos encuentros nacieron para unir a «personas e instituciones que ennoblecen la ciudad», una filosofía de concordia que ha permitido a Amigos de Pontevedra reunir por igual, en la misma mesa y durante más de medio siglo, a ministros y vecinos de a pie, a personas de distintas ideologías, sacerdotes e incrédulos, con el único requisito de su amor a la ciudad.

La organización ha confirmado que este mismo sábado se inicia la venta de las tarjetas de asistencia para la cena en los establecimientos colaboradores Blanco y Negro y La Gramola.

Noticias relacionadas

Los pases estarán disponibles hasta el próximo día 5 de agosto, pero desde el colectivo organizador se anima a los interesados a retirarlas a la mayor celeridad posible. El precedente del año pasado planea sobre la taquilla: las entradas se agotaron días antes de la cena oficial y un nutrido grupo de pontevedreses se quedó fuera por cuestiones de aforo y todo apunta a que la demanda volverá este verano a ser máxima.