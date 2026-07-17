Sanxenxo acentúa el control del ocio nocturno: primer cierre de un local este verano

Con la llegada del verano, la actividad nocturna en Sanxenxo se multiplica y los locales de ocio abren para acoger a los miles de jóvenes que salen por la noche. El Concello se ha marcado el objetivo de reducir todo lo posible las molestias e incumplimientos derivados de esta actividad y, además de asignar policías locales a esta vigilancia, ha establecido un sistema de control de ruidos que ya se ha cobrado su primera «víctima». El Concello ha ejecutado la primera clausura temporal de un local de ocio nocturno en Portonovo por incumplir la obligación de conectar su limitador al sistema de control acústico municipal. El «objetivo es conciliar la actividad de ocio nocturno con el derecho al descanso de los vecinos», según detalla el gobierno local.

La Policía Local cuenta con una plataforma para vigilar en tiempo real los niveles de ruido y tomar las medidas pertinentes, pero para ello es preciso que los sonómetros y limitadores de volumen de los locales se conecten. Tras superar el plazo concedido a los establecimientos y recibir varias denuncias vecinales por ruido, el Concello ha procedido al cierre de este primer establecimiento y tiene en marcha, por el mismo motivo, otros expedientes similares a otros locales. Una vez se conecte, la Policía Local dispone de dos meses para la comprobación del cumplimiento.

La ordenanza de Protección contra a contaminación acústica dice que «os dispositivos de control de son deberán enviar datos ó sistema de inspección de forma continua mentres a actividade estea en funcionamento, considerándose a falta de recepción dos mesmos, así como a existencia de calquera incidencia, que atinxe ao funcionamento correcto do dispositivo, como suficiente para a suspensión preventiva da actividade». Así lo recoge el artículo 26.8.

Además, también está en trámite una denuncia a otro establecimiento en Sanxenxo por exceso de aforo. Una infracción que se considera grave según la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Las multas oscilan de los 30.000 a los 600.000 euros, e incluso pueden conllevar la clausura o suspensión temporal del local por hasta un año.

En abril pasado, el Concello envío un requerimiento formal a todos los establecimientos de ocio del municipio para proceder a la conexión de su limitador y sonómetro a la plataforma de control acústico. Los locales tenían un plazo de 15 días naturales para garantizar la operatividad ininterrumpida de sus equipos a los equipos municipales. El incumplimiento de esta medida daba lugar a la incoación de un expediente sancionador con la posible adopción de las medidas provisionales de clausura temporal, parcial o total del local, como ocurre ahora.

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Se contrató a una consultora técnica en acústica, Virocem, para mejorar a través de una plataforma el control de contaminación acústica en locales de ocio nocturno. El contrato con Virocem incluye un control exhaustivo de las zonas donde se concentren los locales de ocio y, en caso de clasificarse con Zonas Acústicamente Saturadas se realizará un plan de acción con el fin de corregir los niveles de ruidos a los que están expuestos los vecinos de estas zonas.