Rafa Domínguez reclama invertir ya en el césped de Pasarón para salvar el inicio de liga

Rafa Domínguez reclama una intervención inmediata en el césped de Pasarón para evitar que el Pontevedra CF comience la próxima temporada sobre un terreno de juego en malas condiciones. El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra plantea realizar ahora una reparación rápida y dejar para más adelante la reconstrucción integral valorada por el Concello en 1.688.216 euros.

«Mucho me temo que lo que nos vamos a encontrar en septiembre es un Pasarón con un césped absolutamente en mal estado», advirtió Domínguez. El portavoz popular considera que el gobierno local debe «invertir ahora» para acondicionar el campo antes del inicio de la competición, previsto para el 30 de agosto.

No descarta la necesidad de acometer posteriormente una obra de mayor alcance. Su propuesta pasa por combinar «dos intervenciones»: una urgente que permita al Pontevedra CF disputar sus partidos en condiciones adecuadas y otra definitiva, que debería planificarse con mayor antelación.

Domínguez aseguró que la Diputación mantiene su disposición a colaborar y señaló que la posición provincial irá «de la mano con el Pontevedra», por lo que entiende que será el propio club el que deba trasladar sus necesidades. «No será por la Diputación, que está poniendo todas las ganas y los recursos para ayudar», afirmó.

La respuesta llega después de que el Concello de Pontevedra presentase un informe que detecta un fallo «sistémico e irreversible» en el drenaje y la cubierta vegetal de Pasarón. El gobierno municipal rechaza repetir actuaciones provisionales y busca financiación de la Xunta y la Diputación para ejecutar la reforma completa.

Domínguez, por su parte, acusa al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, de «retrasarlo todo», como, según recordó, sucede con los videomarcadores.