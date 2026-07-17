Balance de la oposición
El PSdeG acusa al PP de «hacer perder tres años» a la provincia de Pontevedra
Ana Laura Iglesias denuncia el freno a las carreteras, la movilidad sostenible y los fondos europeos y sitúa 2027 como horizonte de cambio
H.D.
La paralización de la transformación de las carreteras provinciales, el freno a la movilidad sostenible y la pérdida de peso de áreas como igualdad, cultura y memoria democrática centran el balance crítico del PSdeG sobre los tres años de gobierno del PP en la Diputación de Pontevedra. La portavoz socialista, Ana Laura Iglesias, sostiene que la institución ha perdido liderazgo y capacidad para impulsar proyectos propios.
Iglesias afirmó que el Ejecutivo provincial recibió «una Diputación moderna, innovadora, solvente y referente» y que, tres años después, está «apagada, sin liderazgo, sin voz propia y sin un proyecto claro para el futuro». También acusó al Gobierno provincial de actuar como una «administración subordinada a la Xunta de Galicia».
Entre los asuntos que el grupo socialista considera pendientes figuran la cooperación con el norte de Portugal y el aprovechamiento de fondos europeos. Según Iglesias, detrás de cada proyecto frenado hay «ayuntamientos que esperan, vecinos que siguen sin servicios y una provincia que avanza por debajo de sus posibilidades».
La portavoz criticó además que el PP esté «mucho más preocupado por la propaganda que por la gestión» y denunció un trato desigual a los municipios según su color político. A su juicio, la Diputación debe servir por igual a los 61 concellos.
Con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027, Iglesias aseguró que hay «cada vez más ganas de cambio» y defendió una alternativa que recupere el liderazgo provincial, acompañe a los concellos e impulse proyectos con impacto directo en la ciudadanía
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