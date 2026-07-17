Comicios locales
El PP confirma a Rafa Domínguez como candidato a la Alcaldía de Pontevedra, un "reto que asumo con enorme ilusión y responsabilidad"
Su ratificación completa un cartel electoral idéntico al de 2023: vuelve a competir con Miguel Fernández Lores (BNG) e Iván Puentes (PSOE)
N. D.
El Comité Electoral Nacional del PP ha aprobado este viernes la elección de los candidatos y candidatas de las capitales de provincia de toda España, y ha ratificado a Rafa Domínguez como cabeza de lista, como ya lo fue en 2023 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los presentará públicamente este sábado en un acto de proclamación en Santiago de Compostela y posará con ellos en una foto de familia. Nada más conocerse la designación, Domínguez dijo que «asumo con enorme ilusión y responsabilidad el reto de ser candidato a la alcaldía de Pontevedra. Creo en una ciudad con más oportunidades, más ambición y un proyecto de futuro para todos».
No había dudas de que Domínguez sería el candidato del PP en Pontevedra. Su designación hace tres años como vicepresidente de la Diputación ya dejaba claro que el partido le tenía reservado ese papel para 2027 después de haber ganado las elecciones en 2023 con once concejales, pero quedó fuera de la Alcaldía por el pacto entre BNG (nueve ediles) y PSOE (cinco) que otorgó al nacionalista Miguel Fernández Lores al bastón de mando por séptima vez consecutiva. Ahora Lores quiere optar al octavo mandato, ya que hace semanas fue ratificado por su formación después de que él mismo ya anunciase su intención de repetir.
Al margen de otras opciones que puedan surgir hasta mayo de 2027, se da la circunstancia de que los candidatos de los tres principales partidos y únicos integrantes ahora de la corporación, serán los mismos el próximo año que en 2023, una coincidencia sin precedentes.
Además de Lores y Domínguez, el PSOE sitúa a Iván Puentes, cabeza de lista hace tres años y que ahora, como secretario general local, fue el único que presentó su candidatura en las elecciones internas. La falta de rivales evitó la celebración de primarias socialistas.
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