Pontevedra llena la despensa solidaria con 6.000 kilos para el Banco de Alimentos

Pontevedra aportó alrededor de 6.000 kilos de alimentos durante la última Recogida Primavera, celebrada los días 5 y 6 de junio. La contribución de la ciudad se integra en los más de 83.000 kilos reunidos en toda la provincia, una cifra cercana al 50% de incremento respecto a la campaña de 2025.

La incorporación por primera vez de los supermercados Froiz fue uno de los factores que permitió elevar las donaciones. En Pontevedra, la recogida presencial se desarrolló en varios establecimientos de esta cadena y en el Carrefour de Salcedo. A escala provincial también participaron tiendas de Alcampo, mientras que Mercadona y El Corte Inglés canalizaron únicamente aportaciones económicas.

La campaña movilizó a más de 500 voluntarios. De la cantidad contabilizada en la provincia, más de 35.000 kilos correspondieron a productos entregados directamente por los clientes. El resto procede de las donaciones efectuadas al pasar por caja y de las aportaciones comprometidas por las cadenas de alimentación, que se convertirán en alimentos a medida que sean necesarios.

Vigo encabezó la recogida física, con cerca de 24.000 kilos. Pontevedra ciudad y la comarca de O Salnés figuraron también entre las zonas con mayor respuesta, con registros superiores a los 3.500 kilos de productos entregados presencialmente.

La BRILAT volvió a encargarse de retirar la mercancía de los supermercados y trasladarla a las instalaciones del Banco de Alimentos en Lavadores. La entidad advierte de que, pese al aumento de las donaciones, «seguimos necesitando importantes cantidades de productos básicos» para atender a más de 20.000 personas a través de 159 organizaciones benéficas.

Noticias relacionadas

Durante 2025, la fundación distribuyó más de 1,3 millones de kilos de alimentos y registró un aumento del 6% en el número de personas atendidas.