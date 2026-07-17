De Pontevedra a la final del mundial por 8.900 euros

Asistir a la final del Mundial de fútbol de 2026 entre España y Argentina tiene precio. Concretamente, 8.900 euros por persona si se contrata desde una agencia de viajes de Pontevedra. Avión, entrada al estadio, traslados y seguro de viaje incluidos. Quienes deseen vivir en directo uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año todavía pueden hacerlo a través de diferentes agencias de la ciudad, que comercializan un paquete prácticamente idéntico para desplazarse hasta Nueva York el próximo 19 de julio.

Eso sí, el tiempo juega en contra de los aficionados más indecisos. La proximidad del encuentro obliga a agilizar la contratación del viaje y, sobre todo, la tramitación de la documentación necesaria para acceder a Estados Unidos. Aunque las agencias ayudan a los clientes con el proceso, el pasaporte en vigor y la autorización electrónica de viaje (ESTA) son imprescindibles y su aprobación puede demorarse hasta un par de días, un margen que podría dejar fuera de juego a quienes esperen hasta el último momento.

El paquete incluye los vuelos de ida y vuelta entre Madrid y Nueva York, el traslado al estadio, la entrada para la final y un seguro de viaje. La salida está prevista para el 19 de julio a las 3:45 horas desde la capital española, mientras que el regreso tendrá lugar al día siguiente, con un vuelo programado que llegaría de nuevo a España a las 11:40 horas. Un desplazamiento relámpago pensado para vivir la final y regresar prácticamente en el mismo día, una fórmula que permite asistir al partido sin necesidad de prolongar la estancia en Estados Unidos y que reduce los costes respecto a una planificación individual.

En la agencia de viajes Azulmarino, José Hervés explica que la oficina ya ha gestionado otros desplazamientos a Estados Unidos coincidiendo con el Mundial, aunque todavía no ha cerrado ninguna reserva para este paquete concreto. Aun así, considera que para quienes decidan viajar a última hora, la opción organizada resulta mucho más recomendable que contratar cada servicio por separado. "Comprar los vuelos, el hotel y la entrada de forma independiente suele salir bastante más caro", asegura.

El agente reconoce que el principal inconveniente en estos momentos no es tanto encontrar plaza como completar a tiempo los trámites de acceso al país. Aunque la autorización electrónica suele resolverse con rapidez, en algunos casos puede demorarse uno o dos días, por lo que recomienda no dejar la gestión para el último momento.

En Galitravel, José Manuel confirma que las condiciones del paquete son las mismas y asegura que la agencia ya ha vendido dos viajes para asistir a la final. Además de gestionar la reserva, la oficina acompaña a los clientes en la tramitación de la documentación necesaria para entrar en Estados Unidos, un aspecto que consideran clave dada la cercanía del partido.

La responsable de Viajes Deza y el paquete ofertado para ir a ver la final del mundial 2026 / Rafa Vázquez

Por su parte, Silvia, agente de Viajes Deza, explica que la oficina está muy cerca de cerrar la primera venta de este paquete. En caso de que ya no hubiese disponibilidad, plantea una alternativa para quienes no quieran renunciar al viaje: organizar el desplazamiento por libre. Según sus estimaciones, un vuelo y el alojamiento podrían conseguirse por alrededor de 3.000 euros, aunque esa cantidad no incluye la entrada para la final, que el aficionado tendría que adquirir por su cuenta y cuyo precio puede incrementarse notablemente en función de la demanda.

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Las tres agencias coinciden en el mensaje. Todavía es posible viajar desde Pontevedra para presenciar la final del Mundial, pero el margen se estrecha. La disponibilidad de plazas y los trámites de entrada en Estados Unidos convierten los próximos días en decisivos para quienes sueñan con ver a España disputar el título frente a Argentina desde la grada.