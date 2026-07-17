Pontevedra despliega un punto limpio móvil para acercar el reciclaje a los barrios

El concello de Pontevedra pondrá en marcha este lunes un punto limpio móvil que recorrerá 10 ubicaciones de la ciudad, buscando facilitar el reciclaje de pequeños residuos domésticos a los pontevedreses. El servicio funciona los cinco días de la semana, en horario de 15:00 a 20:30 horas, pero alternando su presencia entre semanas pares e impares. Es decir, cada 14 días, aproximadamente, regresará a cada punto donde se coloque.

El recorrido es el siguiente: En las semanas pares, empezando por el lunes hasta llegar al viernes, el punto limpio pasa por A Parda, donde el conservatorio, martes en Valdecorvos, en la Praza das Regas, luego el miércoles en Praza de Galicia, el jueves en Avenida de Vigo, en la esquina con la avenida María Victoria Moreno, y cierra el viernes en Joaquín Costa, en la esquina con 12 de Novembro. En las semanas impares, también empezando el lunes y finalizando el viernes, el recorrido es Praza de España, Praza de Barcelos, Monte Porreiro, situado en Praza de Europa, luego en O Burgo, donde Pasarón, haciendo esquina con la Avenida da Coruña, y finalmente el viernes en As Corvaceiras.

El concello repartirá por las viviendas de la ciudad folletos informativos donde se especificarán con detalle los lugares y horarios de los puntos donde se sitúa el servicio.

Miguel Anxo Fernández Lores, junto al Concelleiro de servizos urbanos Básicos, Xaquin Moreda, presentes en la presentación del servicio, calificaron la medida como "un salto adelante" para mejorar la gestión de residuos y facilitar que la ciudadanía recicle aquellos objetos que no pueden depositarse en los contenedores convencionales.

El punto limpio móvil recogerá, entre otros residuos, pequeños electrodomésticos, pilas, baterías, bombillas, dispositivos electrónicos, utensilios de cocina metálicos y otros objetos de reducido tamaño. Los residuos voluminosos continuarán gestionándose a través del punto limpio de O Campiño o mediante el servicio municipal de recogida a domicilio.

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Lores avanzó además que en las próximas semanas se incorporará un segundo punto limpio móvil destinado a las parroquias del rural, una actuación con la que se pretende completar el despliegue de los nuevos servicios previstos en el contrato de limpieza.