Poio reabre los dos carriles de la PO-308 en A Barca hasta el 31 de agosto pero no para vehículos de mercancías

La avenida de A Barca, en la PO-308 a su paso por Poio, ha recuperado desde las 16.00 horas de este viernes el doble sentido de circulación durante el verano. Eso sí, de manera provisional y solo para turismos y similares, ya que los vehículos de mercancías deben utilizar aún el desvío por la carretera de Vilagarcía y el polígono de O Vao. Ls dos carriles estarán abiertos hasta el 31 de agosto y las obras se retomarán a pleno ritmo en septiembre, cuando su cumpla un año de su inicio y aún sin fecha oficial de conclusión, aunque se apunta a noviembre.

El Concello de Poio destaca que «ersta medida tiene como objetivo facilitar la movilidad y mejorar la fluidez del tráfico en un período de especial afluencia de vehículos» y se recuerda el «compromiso de reducir al máximo los períodos de sentido único de circulación a los momentos que sean imprescindibles para avanzar con las obras»

Se insiste en que en el caso de los vehículos de mercancías, se mantendrá el desvío alternativo habilitado desde el inicio de las obras, de forma que evitarán la zona de A Barca para desviarse desde la carretera de Vilagarcía por el polígono de O Vao.

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, explica que durante estas semanas se aprovecharán los trabajos que no interfieran con el tránsito ni con el paso de vehículos. Además, recuerda que durante el mes de agosto el sector de la construcción cuenta con un convenio propio que supone la paralización parcial de la actividad, aunque parte de la obra continuará ejecutándose.

Moldes incide en que el principal objetivo es compatibilizar la ejecución de la actuación con la movilidad diaria de los vecinos, sin comprometer los plazos previstos. «La obra tiene un plazo de ejecución de doce meses, que remata en noviembre, y en estos momentos no sufre ningún retraso», señala. El alcalde recuerda también las dificultades derivadas del invierno, con episodios de lluvias continuadas que condicionaron el ritmo de los trabajos, y agradece el esfuerzo de la empresa constructora por mantener la planificación prevista.

Asimismo, pide disculpas por las molestias que puedan ocasionar las obras y apela a la comprensión de la ciudadanía. «Si queremos mejoras en una zona, esas mejoras tienen que ir acompañadas de obras que inevitablemente provocan algunas molestias», indica. En este sentido, destaca que la recuperación temporal del doble sentido de circulación responde a la «voluntad del Concello de minimizar el impacto de las obras en el día a día de las personas que transitan por el entorno».

El alcalde recuerda también que se trata de una actuación de gran complejidad, ya que incluye la reposición integral de los servicios. «Hay una parte muy importante de la ejecución que no se ve, porque corresponde precisamente a la renovación de las infraestructuras soterradas», explica.

Esta actuación corresponde a la primera fase del proyecto de humanización de la PO-308, que tiene como finalidad recuperar el espacio público para las personas, priorizando el tránsito peatonal frente al motorizado, así como favorecer el comercio local, la accesibilidad y la seguridad vial.

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Entre las actuaciones que se ejecutan se incluye la ampliación de las aceras con un mínimo de 2,5 metros, la instalación de elementos de calmado del tráfico, la mejora de los servicios urbanos, nuevo mobiliario público, zonas asistenciales, infraestructuras para el transporte público y plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.