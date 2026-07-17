La mejora de Os Gafos se completará con la regeneración ambiental del tramo rural en Pontevedra

El río de Os Gafos mostrará en cuestión de meses una nueva imagen en gran parte de su recorrido por el municipio. El Concello ejecuta desde hace unos meses un ambicioso proyecto de regeneración ambiental mediante la retirada de las miles de toneladas de hormigón que cubren el cauce en 500 metros del barrio de Campolongo. Además, ha encargado unos trabajos de emergencia para reparar un colector que vierte a «caño libre» detrás de la estación de autobuses.

Y ahora es la Xunta la que se incorpora a estas iniciativas con un plan de mejora ambiental en un tramo de dos kilómetros del recorrido fluvial por Salcedo y Tomeza, dentro de la Estratexia Galega de Infraestructura Verde. Este tramo rural está declarado Espacio Natural de Interés Local desde abril de 2019.

El plan autonómico corre a cargo de Turismo de Galicia y ronda los 300.000 euros, y se presenta como una actuación en «distintos puntos del Camino Portugués en el entorno del río de Os Gafos y de varios afluentes, donde las sucesivas crecidas registradas en los últimos años han provocado un importante deterioro de las infraestructuras existentes y de las márgenes del cauce».

Básicamente se trata de reemplazar varias pasarelas, ahora de madera y que pasarán a ser de acero, y recuperar márgenes del río muy deteriorados. Se indica que «las pasarelas proyectadas permitirán salvar tramos especialmente sensibles, garantizando el paso peatonal de forma segura y ordenada, mientras que las obras de protección de márgenes tienen como finalidad frenar el avance del cauce sobre el camino, evitando la pérdida progresiva del terreno, lo que permitirá preservar la continuidad y seguridad del itinerario, frenando los procesos de erosión y socavación de las márgenes que afectan directamente al trazado del camino y comprometen su estabilidad y transitabilidad».

El proyecto detalla que «en conjunto, las actuaciones se plantean con un criterio de mínima intervención, priorizando la integración paisajística y ambiental, y asegurando la conservación del valor histórico, cultural y turístico del Camino Portugués».

Está previsto «sustituir las tres pasarelas peatonales existentes en avanzado estado de deterioro, así como el acondicionamiento de márgenes en siete tramos de margen fluvial». Para evitar que las pasarelas queden anegadas con las habituales crecidas invernales del río, «se dispondrán elevadas respecto al terreno circundante (aproximadamente unos 50 centímetros) y la cimentación se compondrá de estribos y aletas de muros de hormigón armado y mampostería encofrados».

En cuanto a las orillas, «se procederá a una limpieza del terreno de las malezas, arbustos, tocones y materiales vertidos, así como un reperfilado de la superficie existente» para acometer después «la colocación de la escollera, con un tamaño mínimo.

de las piedras que será el correspondiente a 800 -1000 kilos de peso, de forma que consiga una masa compacta». También se contemplan las operaciones de retirada de árboles necesarias para dejar el río totalmente libre de obstáculos, maleza, árboles o tocones.

La documentación técnica indica que «el estado del cauce en el tramo de actuación es deficiente en varios puntos, con presencia de fenómenos erosivos en sus márgenes. Según se ha observado en la inspección en campo realizada en marzo de 2026, en las zonas de actuación, el lecho del río de Os Gafos se encuentra totalmente degradado, cubierto en gran parte de su superficie por una capa de arena que por su composición podría tener su origen en arrastres procedentes de obras realizadas aguas arriba del tramo de río afectado».

También apunta que «el entorno donde se realizan las obras se encuentra totalmente apantallado por la ubicación en el fondo del valle y la presencia de una importante franja de vegetación que impide su visualización desde el entorno exterior. Las propias labores de desbroce, limpieza, clareo y poda permitirán la eliminación de la vegetación alóctona y/o invasora y la repotenciación del bosque de ribera existente».

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Tras las obras se realizarán aportes de tierra y plantaciones para recuperar las zonas de paso de la maquinaria y está previstas especia arbóreas y arbustivas. Entre las primeras figuran avellanos. alisos, carballos, ,madroños, fresno, loureiros y cerezos, junto a arbustos como el durillo, el espino , el peral silvestre, el sauce, el arraclan y el rusco.