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Detenido en Pontevedra tras robar en un comercio y ser interceptado con benzodiacepinas, hachís y marihuana

Había sustraído las sustancias estupefacientes en una tienda especializada en la venta y cultivo de productos relacionados con el cannabis del centro histórico

Material incautado

Material incautado / Policía Nacional

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R. P.

Pontevedra

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Pontevedra a un hombre acusado de un delito de robo con fuerza en un comercio el casco histórico y tras ser interceptado cuando portaba benzodiacepinas, hachís y marihuana.

En concreto, según ha informado la Policía Nacional, varios agentes adscritos al grupo de seguridad ciudadana fueron requeridos en la vía pública por un ciudadano que decía haber reconocido al presunto autor de un robo en un establecimiento comercial de la zona monumental.

Tras darle el alto, los agentes comprobaron que este varón portaba una bandolera en cuyo interior había unos 10 blíster de pastillas de benzodiacepinas, varios envoltorios de hachís y algunas bolsas que contenían cogollos de marihuana.

Por este hecho resulta detenido por un delito contra la salud pública y trasladado a la comisaría.

Ya en dependencias policiales losa agentes comprobaron que llevaba escondida bajo sus ropas una nueva bolsa con gran cantidad de marihuana en forma de cogollos, además de otros 10 envoltorios y una bola de hachís.

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Las comprobaciones policiales posteriores determinaron que este individuo había sustraído las sustancias estupefacientes mediante un robo con fuerza cometido hace unos días en una tienda especializada en la venta y cultivo de productos relacionados con el cannabis de la ciudad.

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