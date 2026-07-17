El Concello de Pontevedra destina casi 900.000 euros para transformar el entorno del puente de Santiago

El Concello de Pontevedra proyecta una transformación integral del entorno del puente de Santiago y de la calle Serra con el objetivo de mejorar la seguridad viaria, la accesibilidad y la integración urbana de esta zona. La actuación, presentada por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, contará con un presupuesto de ejecución de 896.929,57 euros.

El proyecto permitirá incorporar al espacio público una zona verde de titularidad privada situada entre dos edificios próximos a la calle Serra y al Museo de Pontevedra. La cesión de estos terrenos facilitará la creación de un itinerario abierto que conectará de forma más directa esta calle con el puente de Santiago y con la avenida de Bos Aires.

Uno de los principales objetivos de la intervención será resolver las dificultades que presenta actualmente el cruce para los peatones. Los pasos existentes están desalineados y obligan a realizar recorridos poco intuitivos e incluso cruces irregulares para desplazarse hacia el mercado, Monte Porreiro o el centro urbano.

Para corregir esta situación, las obras darán continuidad a los pasos de peatones en ambos márgenes y crearán un nuevo cruce en el propio puente de Santiago. El Concello pretende configurar así un recorrido más claro, cómodo y seguro, eliminando las discontinuidades actuales y facilitando los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.

La actuación contempla también la retirada de los vallados perimetrales situados en la entrada del puente, unas estructuras que Fernández Lores calificó de «estéticamente feas». En su lugar se acondicionará un espacio más abierto e integrado con el entorno, mediante la combinación de áreas verdes y pavimentos de adoquín y granito.

El proyecto incluye además la instalación de nuevo mobiliario urbano, con bancos y luminarias, así como la ampliación de la parada de autobús de la avenida de Bos Aires para mejorar el servicio en toda la zona. La intervención garantizará, al mismo tiempo, la conservación y el mantenimiento de prácticamente todos los árboles existentes.

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La iniciativa surgió a raíz de una propuesta del Partido Socialista para integrar estos terrenos en la trama urbana. El proyecto se encuentra ahora pendiente de los informes sectoriales de Litoral y Patrimonio y, una vez obtenidas las autorizaciones, el Concello iniciará la licitación de las obras. El concelleiro Xaquín Moreda se reunirá la próxima semana con los vecinos implicados para informarles de los detalles de la actuación.