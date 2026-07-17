Una colisión entre una furgoneta y un camión en Caldas causa retenciones en la AP-9

Un accidente entre un camión y una furgoneta registrado poco antes de las cuatro de la tarde de este viernes en la AP-9 provoca tráfico lento y retenciones al norte de Caldas. Según el 112 en el siniestro se registraron varios heridos y los dos vehículos implicados ocupan un carril, por lo que la Guardia Civil regula el tráfico en dirección a Pontevedra por el que queda libre.

La colisión se produjo en el kilómetro 105, en la parroquia caldense de Bemil, según el 112, y hasta el lugar fueron movilizados efectivos del 061, de la Guardia Civil de Tráfico y del Servizo de Emerxencias de Cuntis.

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En los avisos preventivos de la DGT a los conductores se informaba de posibles retenciones de alrededor de media hora.