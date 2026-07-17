La Boa Vila baila sin mirar el reloj en el primer día de Bigsound

David Bisbal es la estrella en el parque de Tafisa en un gran karaoke al aire libre en el estreno de la segunda edición del Bigsound Pontevedra. Cuando el almeriense tome el escenario el recinto ya lleva siete horas enlazando diferentes conciertos, con móviles en alto, saltos y muchos fans en la primera jornada del festival.

Colas para acceder al recinto. | RAFA VÁZQUEZ

Los bailes y la música, comenzaron a media tarde. Ele DJ abrió el recinto a las 16.10 horas calentando motores con una breve sesión DJ mientras parte del público todavía estaba entrando, buscando sombra y localizando barras y escenarios. Lg1do fue el primer cantante del festival y aprovechó su momento para cantar los temas de su nuevo disco: «Sobresaliente». Después era el turno de Gemeliers, Mafalda Cardenal y Chema Rivas, que alternaban escenarios y daban forma a una tarde que fue creciendo poco a poco, con ese ambiente de festival que mezcla prisas, reencuentros, pulseras recién puestas y carreras para llegar a la primera fila y ver a tu artista favorito desde la mejor posición.

Juan Magán puso a bailar al público de Tafisa durante la primera jornada del Bigsound. | RAFA VÁZQUEZ

El perfil del público fue cambiando con cada relevo. Familias, grupos de veinteañeros y seguidores llegados de otros puntos de Galicia y España compartieron espacio durante las primeras horas, mientras el parque iba llenándose y las zonas de descanso perdían protagonismo frente a los escenarios. La sensación fue la de una ciudad dentro de la ciudad, con la música marcando el reloj.

Otra de las actuaciones en el escenario. | RAFA VÁZQUEZ

Juan Magán cambió el paso a las 18.55 horas. Su sesión adelantó la noche y convirtió la explanada en una pista de baile cuando aún quedaba luz. A continuación, Despistaos tiró de guitarras y pop-rock generacional, en uno de esos conciertos donde parte del público descubre canciones y otra parte las canta de memoria. Luck Ra era el siguiente en subir al escenario con su mezcla de pop y ritmos argentinos y mantuvo la temperatura arriba antes del tuerno de Hens con el acento más íntimo y urbano a la noche lerezana.

Grupos de amigos disfrutaron de los conciertos y del ambiente a orillas del Lérez. | RAFA VÁZQUEZ

La alternancia entre los escenarios Xacobeo 2027 y Pontevedra evitó grandes silencios y sostuvo el ritmo durante toda la tarde. Tras Bisbal es el turno de Lucho RK, con un público especialmente joven pegado al escenario, y Nil Moliner, encargado de despedir la jornada tras un día largo, variado y sin un único género dominante. Del pop al electrolatino, del rock a los sonidos urbanos, Tafisa funciona como una lista de reproducción gigante, aunque con polvo en las zapatillas y colas interminables en las barras.

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El festival afronta este sábado su segunda y última jornada. Las puertas abren a partir de las 16.00 horas y Rager es la primera actuación. Después llegan Yami Safdie (17.15), Big Lois (18.00), Walls (18.45), Besmaya (19.45), Ana Mena (21.00), Natalia Lacunza (22.00), Nathy Peluso con su Club Grasa DJ Set (23.00), Luc Loren (00.05) y María Becerra, que cerrará el Bigsound entre la 1.10 y las 2.30 horas.