El autobús directo entre Pontevedra y Sanxenxo sumará desde el lunes paradas en Portonovo y nuevas frecuencias

El autobús directo entre Pontevedra y Sanxenxo sumará desde el próximo lunes, 20 de julio, nuevas paradas en Portonovo y ampliará sus frecuencias con motivo de la temporada estival. Además, contará con nuevas paradas en Pontevedra y nuevas frecuencias en las horas de mayor demanda.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, esta ampliación también conllevará la reorganización de los horarios para mejorar su encaje con las necesidades de movilidad de los ciudadanos.

En concreto, la línea directa por la AP-9 prolongará su recorrido hasta Portonovo, donde efectuará paradas en la zona del mercado y en Baltar. Hasta ahora, los usuarios con origen o destino en este núcleo turístico debían desplazarse hasta la estación de autobuses de Sanxenxo para utilizar este servicio.

Además, incorporará una nueva expedición de lunes a viernes con salida desde Portonovo a las 20.35 horas y otra los fines de semana y festivos a las 20.55 horas. Con origen Pontevedra, también se añadirá una salida los días laborables a las 12.00 horas.

La modificación del servicio también incluirá dos nuevas paradas en la avenida de María Victoria Moreno, en Pontevedra, para acercar el servicio directo a más usuarios de dentro del núcleo urbano, sin afectar a los tiempos de viaje.

La Xunta ajustará los horarios actuales para adecuarlos a la demanda real de los usuarios y mejorar la coordinación entre las líneas directas por autopista y las que circulan por carretera.

Ante estos cambios, la Administración autonómica recomienda a los usuarios consultar los horarios actualizados antes de viajar.

Noticias relacionadas

Era el 1 de julio cuando la empresa Monbus habilitaba este servicio directo de transporte de pasajeros entre Pontevedra y Sanxenxo por la autopista AP-9 y la autovía de O Salnés para el verano. La iniciativa comenzó con solo dos paradas intermedias y cuatro expediciones de ida y vuelta diarias, además de una más con destino a Sanxenxo los fines de semana.