Arrestado por agredir en plena calle a su novia en Pontevedra
Varios viandantes intervinieron para frenar al presunto agresor, de 26 años
R. P.
La Policía Local de Pontevedra detuvo un hombre de 26 años en la madrugada del pasado 11 de julio como presunto autor de un delito de violencia de género, según ha informado este viernes el Concello. La intervención policial se inició tras recibir un aviso que alertaba sobre la agresión a una mujer de 24 años de edad.
Varios ciudadanos que presenciaron los hechos requirieron la presencia de la patrulla policial y explicaron que cuando salieron de un local hostelero escucharon un fuerte golpe contra una verja. En ese momento, observaron como el joven agarraba la mujer y la empujaba con violencia contra la pared, un impacto que provocó que la joven cayera al suelo. Las testigos acudieron de inmediato para separar el agresor de la víctima.
El implicado admitió ante los agentes que había empujado su pareja y que había decidido esperar por la policía al darse cuenta de que había sido visto por testigos. Asimismo, facilitó el teléfono de la mujer para que los agentes pudieran contactar con ella porque ya había abandonado el lugar.
Una vez localizada, confirmó que había sido empujada y que el hombre había golpeado la pared con un puñetazo y que esta clase de comportamientos violentos ya se habían producido en ocasiones anteriores. El personal policial pudo constatar que el joven presentaba erosiones y heridas en la mano compatibles con los golpes descritos.
Ante las evidencias y las declaraciones recogidas, se procedió a la detención del hombre como presunto autor de un delito de violencia de género, y fue puesto a disposición judicial. La Policía
Local destacó la importancia que tiene la colaboración ciudadana para garantizar una respuesta rápida, coordinada y eficaz ante este tipo de situaciones.
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