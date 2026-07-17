La Alameda, de nuevo escenario de la pantalla para ver la final del Mundial en Pontevedra

Reina Victoria, Plaza de España., A Ferrería, plaza de toros, Pasarón, la zona de Tafisa, el recinro ferial... Ninguna de estas ubicaciones albergará la pantalla gigante de la Diputación en Pontevedra para ofrecer en la calle la final del Mundial de fútbol que el próximo domingo protagonizarán las selecciones de España y Argentina. De nuevo será la Alameda, el mismo escenario de las retransmisiones anteriores. Así lo ha aclarado este viernes el presidente de la Diputación, Luis López, tras criticar la «falta de colaboración» del Concello para buscar otro emplazamiento.

Tras abandonar el paseo de Montero Ríos por riesgo de colapso del forjado del parking subterráneo, la Alameda albergó la pantalla en anteriores fases del Mundial, pero hubo quejas de los asistentes por las dificultades de visión y otras incomodidades. Por ello, la Diputación planteó al Concello el traslado a la plaza de España o a la de A Ferrería, pero «recibimos un no por respuesta», según López.

Las alternativas de Reina Victoria, plaza de toros y Pasarón se descartaron por razones de seguridad en el primer caso y compleja normativa en los otros dos, al ser recintos cerrados.

La única opción viable en el centro urbano es, por tanto, de nuevo la Alameda, si bien se han introducido cambios para mejorar la visión del partido. Se modifica la disposición y lugar de la pantalla, que tiene 36 metros cuadrados, y habrá animación antes, durante y después de la final, según López. «No es el lugar idóneo, pero es el único por el bloqueo del Concello y sus facilidades cero», apuntó López.

«Pontevedra va a tener pantalla para ver la final y otros tendrán que explicar las razones por las que se llegó a esta situación», añadió el presidente de la Diputación en referencia a la postura municipal.

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«Si no se hace en A Ferrería, donde es perfectamente compatible con la feria de artesanía, es por falta de voluntad del Concello y alegar que no puede ser en la plaza de España por el ruido no lo entiende nadie, ningún pontevedrés, ya que allí hay muchas actividades todo el año», añadió.