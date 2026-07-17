Se abalanza sobre un coche policial y lesiona a un agente en pleno centro de Pontevedra

Un hombre fue detenido durante la madrugada del pasado miércoles después de agredir presuntamente a varios viandantes y lesionar a un policía local en el casco histórico de Pontevedra. El arrestado está investigado por un supuesto delito de atentado contra un agente de la autoridad.

El incidente comenzó sobre las 2.08 horas en la calle Isabel II, donde una patrulla acudió tras recibir un aviso por una pelea. Al llegar, los agentes localizaron a un hombre que habría atacado a otra persona y que mantenía una actitud agresiva y desafiante.

Durante el proceso de identificación, el implicado se tumbó en el suelo y comenzó a insultar a los policías. Varios testigos señalaron que se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes y que había protagonizado otros altercados en la zona.

Los agentes lo acompañaron hasta el lugar donde residía para evitar nuevos incidentes. Sin embargo, cuando el vehículo policial se disponía a continuar la patrulla, el hombre se lanzó sobre el capó y volvió a bloquear su paso tumbándose en la calzada.

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Al ser apartado, propinó varias patadas y alcanzó a uno de los policías en el muslo derecho. Finalmente, fue detenido y también recibió sanciones administrativas por los insultos dirigidos a los agentes.