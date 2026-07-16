Sesenta mil asistentes para un PortAmérica que generó un impacto de 18 millones

La decimocuarta edición del festival PortAmérica, que se celebró el pasado fin de semana en Portas, reunió a 60.000 personas y generó un impacto económico estimado de 18 millones de euros. Así lo ha destacado la organización del festival, que dentro de su balance incluye los 450 empleos directos y los 1.000 indirectos que se han creado para estos días.

PortAmérica volvió a destacar por su calidad artística, su excelencia gastronómica y un firme compromiso con la sostenibilidad, la accesibilidad y la inclusión.

Dani Martín, Rigoberta Bandini, Hombres G, Amaia, Xoel López, Eliades Ochoa, Instituto Mexicano del Sonido, Grande Amore, Fillas de Cassandra, The Rapants o Marina Reche fueron algunos de los artistas que actuaron en esta edición.

A ellos se sumaron 37 chefs, entre ellos Andoni Luis Aduriz, Eduard Xatruch, Ricard Camarena, Francis Paniego, Maca de Castro o Paco Roncero que convirtieron la cocina en un escenario más, acercando la gastronomía de autor a miles de asistentes.

Con esta decimocuarta edición, subrayan los organizadores, se cierra una etapa "especialmente significativa" para PortAmérica y el inicio de otra "todavía más ambiciosa".

En 2027, el festival celebrará su quince aniversario y lo hará bajo su reciente declaración como acontecimiento de excepcional interés público, una de las máximas figuras de reconocimiento institucional previstas para iniciativas estratégicas del país.

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Tras casi quince años construyendo puentes entre Galicia e Iberoamérica desde la música, la gastronomía y la comunidad, PortAmérica afrontará esta nueva etapa con la mirada puesta en seguir creciendo como proyecto cultural, social y territorial.