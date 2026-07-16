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Festival de Portas

Sesenta mil asistentes para un PortAmérica que generó un impacto de 18 millones

La organización ya trabaja en su próxima edición, la de su 15 aniversario

Público en uno de los conciertos del festival

Público en uno de los conciertos del festival / Iñaki Abella

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R. P.

Pontevedra

La decimocuarta edición del festival PortAmérica, que se celebró el pasado fin de semana en Portas, reunió a 60.000 personas y generó un impacto económico estimado de 18 millones de euros. Así lo ha destacado la organización del festival, que dentro de su balance incluye los 450 empleos directos y los 1.000 indirectos que se han creado para estos días.

PortAmérica volvió a destacar por su calidad artística, su excelencia gastronómica y un firme compromiso con la sostenibilidad, la accesibilidad y la inclusión.

Dani Martín, Rigoberta Bandini, Hombres G, Amaia, Xoel López, Eliades Ochoa, Instituto Mexicano del Sonido, Grande Amore, Fillas de Cassandra, The Rapants o Marina Reche fueron algunos de los artistas que actuaron en esta edición.

A ellos se sumaron 37 chefs, entre ellos Andoni Luis Aduriz, Eduard Xatruch, Ricard Camarena, Francis Paniego, Maca de Castro o Paco Roncero que convirtieron la cocina en un escenario más, acercando la gastronomía de autor a miles de asistentes.

Con esta decimocuarta edición, subrayan los organizadores, se cierra una etapa "especialmente significativa" para PortAmérica y el inicio de otra "todavía más ambiciosa".

En 2027, el festival celebrará su quince aniversario y lo hará bajo su reciente declaración como acontecimiento de excepcional interés público, una de las máximas figuras de reconocimiento institucional previstas para iniciativas estratégicas del país.

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Tras casi quince años construyendo puentes entre Galicia e Iberoamérica desde la música, la gastronomía y la comunidad, PortAmérica afrontará esta nueva etapa con la mirada puesta en seguir creciendo como proyecto cultural, social y territorial.

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