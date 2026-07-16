Sanxenxo registra en verano el doble de atenciones urgentes que Vilagarcía, según Sanidade

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió ayer que el traslado de la ambulancia medicalizada de Vilagarcía de Arousa a Sanxenxo durante los meses de julio y agosto responde a «criterios objetivos» y subraya que los tiempos de respuesta del 061 son «realmente espectaculares». Así lo dijo durante una visita a la Unidade de Condutas Aditivas de Vilagarcía de Arousa, donde insistió en que la planificación del servicio es «rigurosa» y está basada en «criterios de medicina de urgencias y emergencias», así como en la evidencia y en criterios de eficiencia y equidad.

Subrayo que durante la época estival Sanxenxo pasa de 18.000 habitantes a más de 120.000 y añadió que, según datos de 2025, Vilagarcía de Arousa registró en esos meses «la mitad de atenciones urgentes» que Sanxenxo. Caamaño insistió en que la decisión de desplazar la ambulancia medicalizada a Sanxenxo en julio y agosto responde a «criterios objetivos» basados en «datos». Asimismo, detalló que al dispositivo con base en Sanxenxo se suman, durante julio y agosto, cinco ambulancias de soporte vital básico operativas las 24 horas, además del refuerzo de una ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería con base en Pontevedra y de los dos helicópteros del 061, que prestan servicio en todo el territorio.

El conselleiro subrayó que el «94%» de las llamadas al 061 se responden «antes de 10 segundos» y cuando es necesario, se movilizan «otros recursos más rápidos, como pueden ser los helicópteros». «Entiendo que hay cosas, desde el punto de vista asistencial, que la gente no entiende, pero puedo asegurar que la asistencia a urgencias y emergencias en esta área sanitaria está totalmente garantizada durante el verano y el resto del año», añadió.

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También explicó que durante el verano se refuerza con más personal el PAC de Vilagarcía de Arousa, el PAC de Cambados durante la Festa do Albariño y el Hospital do Salnés en momentos puntuales coincidiendo con la celebración de eventos. «Todas las ambulancias de soporte vital básico están perfectamente equiparadas para realizar la reanimación cardiopulmonar (RCP), con técnicos altamente formados. Cuando la situación lo requiere, las ambulancias son medicalizadas de inmediato con facultativos de Atención Primaria», concluyó.