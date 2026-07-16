Sanxenxo anuncia un nuevo plan para la mejora ambiental de A Carabuxeira

El Concello de Sanxenxo anuncia un nuevo plan de recuperación ambiental del entorno de la playa de A Carabuxeira, un arenal en muy mal estado y que genera quejas de los vecinos, que atribuyen la pérdida de arena a la ejecución en su día del puerto deportivo de Sanxenxo. En este caso, está previsto actuar en el arroyo que cruza la arena y mejorar el acceso a la playa con 48.370 euros.

Según recuerda el gobierno local, el arroyo de A Carabuxeira está entubado en el tramo urbano de la villa de Sanxenxo y ya en la playa su cauce está a cielo abierto. Los temporales y la propia morfología y composición del terreno hacen que este cauce varíe su recorrido y trazado generando problemas de tránsito a los usuarios. Además, existe un claro deterioro de la zona por lo que se deberán proponer una serie de medidas tendentes a crear un espacio más agradable y respetuoso con el medio.

La principal actuación es el encauzamiento del arroyo a su paso por la playa en una longitud total de unos 22,5 metros y la instalación de un paso elevado. El paso se realizará en un material imitación madera para mejorar las condiciones de mantenimiento de las estructuras en ambientes hostiles. En la zona de acceso a la playa se prevé una repavimentación. Además de estas actuaciones, se realizarán otras tareas como una pequeña remoción de arena a fin de tapar el actual cauce y dar cierta armonía al perfil de playa; colocación de una barandilla en la plaza de acceso al arenal a fin de evitar caídas a distinto nivel; limpieza y retirada de hierbas y reparación de pequeño tramo de muro mediante colocación de piedra y encintado a fin de evitar erosiones.

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En cuanto a los trabajos para mejorar la calidad del agua de la playa, el Concello subraya que «ha incluido la playa de A Carabuxeira en el plan de actuaciones para eliminar puntos de vertido. Desde 2024 se llevan realizando actuaciones, como por ejemplo la renovación de la red de saneamiento de la calle Profesor Hermida, en la zona de Miraflores, lo que supuso una mejora ostensible en la calidad del agua de la salida de pluviales oeste». Además, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, «se realizaron muestras tanto en las desembocaduras como aguas arriba, con el objetivo de acotar los puntos de contaminación y orientar las actuaciones necesarias. Para ello se acordó, según informes técnicos, acometer obras por valor de 43.653 euros que son las siguientes: nueva conexión a colector de residuales de acometida existente vivienda, limpieza y retirada de restos en el colector interior del edificio florida y renovación de 140 metros de canalización».