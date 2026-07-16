Así fue el regreso de Felipe VI a la Escuela Naval un año después de condecorar a Leonor

Un total de 125 nuevos oficiales de la Armada —109 hombres y 16 mujeres— recibieron este jueves sus reales despachos en la Escuela Naval de Marín, en una ceremonia presidida por Felipe VI y seguida por cerca de 3.000 invitados. El acto volvió a situar a la localidad pontevedresa en el centro de la actividad militar naval, aunque con menos expectación que el año pasado, cuando la princesa Leonor concluyó allí su formación.

El monarca regresó al centro un año después de entregar a la heredera el despacho de alférez y la Gran Cruz al Mérito Naval. Vestido con el uniforme blanco de gala de la Armada y acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, presidió por tercer año consecutivo una ceremonia que se prolongó durante cerca de hora y media.

Entre los graduados figuran 74 oficiales del Cuerpo General de la Armada —dos procedentes de Tailandia y Perú—, 21 de Infantería de Marina, 19 de Intendencia y once de las distintas escalas del Cuerpo de Ingenieros.

El mayor reconocimiento recayó en los seis números uno de promoción: Lucas Rodríguez Castillo, Javier Placer Martínez, José María Martín Calvo, Laura Llinares Crespo, Francisco Javier Vega Arance y Consuelo Ponce Torti. Rodríguez Castillo recibió además el sable de alférez de navío de manos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como marca la tradición.

Seis alumnos recibieron el reconocimiento como números uno de sus promociones en una ceremonia con menos expectación que la protagonizada por la princesa. / Salvador Sas

La jornada incluyó también la jura de bandera de 101 aspirantes, 96 hombres y cinco mujeres. Tras el desfile de despedida, el comandante director de la Escuela Naval, Tomás Clavijo Rey-Stolle, recordó a los egresados que «ahora empieza realmente todo».

Clavijo les pidió que afronten su carrera con «autenticidad» y agradeció su «valentía» y «generosidad» al elegir una profesión que exige «sacrificio y entrega». También aludió a unos «tiempos complicados, casi convulsos» y expresó su confianza en que sabrán servir con «honor, valor, disciplina y lealtad».

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La ceremonia terminó con el homenaje a los caídos, el himno de la Armada y el desfile del batallón de alumnos. Este año no participó el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que navega rumbo a Cádiz. Su lugar lo ocuparon la fragata Almirante Juan de Borbón y el patrullero Tabarca.