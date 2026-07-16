Pontevedra afronta su mayor campaña de asfaltados con 40 kilómetros de viales

El Concello de Pontevedra afronta desde hace unos días su mayor campaña de asfaltados, un proyecto de más de 4,4 millones para actuar en 40 kilómetros de viales. Los trabajos se realizaron ya en calles de gran tráfico como Doce de Novembro y esta semana se pavimentan las avenidas de Uruguay y Buenos Aires.

Este proyecto de mantenimiento y seguridad vial representa la mayor dotación económica en esta materia realizada por el Concello. Adjudicado por un importe global de 4.444.436 euros, el contrato se estructura en cuatro lotes para permitir la ejecución de obras de manera simultánea e integral en todo el término municipal: Casco urbano, (1.139.371 euros), barrios y zona periurbana (1.108.375 euros), rural (1.124.685 euros) y parques empresariales (1.072.004 euros). En el mes de agosto está programado actuar en los polígonos industriales de O Campiño y de O Vao, donde se renovará el 100% de la superficie de rodadura, lo que supone actuar sobre 43.806,3 metros cuadrados.

En total, el plan abarca una superficie de 191.304,5 metros cuadrados de vías a lo largo de casi 40 kilómetros de carreteras. La intervención integral no se limita a la renovación del asfalto, sino que incluye de forma conjunta medidas de calmado de tráfico con nuevos reductores de velocidad para reforzar la seguridad vial y la renovación de toda la señalización horizontal y vertical.

Las actuaciones urbanas se centran esta semana en el asfaltado de la avenida del Uruguay y de parte de la avenida de Buenos Aires, en el tramo comprendido entre el puente das Corrientes y el de Santiago, lo que ha obligado a habilitar cortes de tráfico y desvíos. Ya se completó el asfaltado de las calles Doce de Novembro, José Malvar (entre las rotondas de Loureiro Crespo y Valdecorvos) y el tramo de Corvaceiras.

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En paralelo a la actividad en la zona urbana, los trabajos se realizan en el rural. Durante esta semana los operarios pavimentan el lugar de Laxiñas, en Mourente, así como en O Teso y O Tombo, en de Bora. Una vez que se completen estas mejoras, la maquinaria se desplazará a Tomeza. En las parroquias ya se actuó el lugar de O Marco (Lourizán), Banqueira y Barragáns, el camino entre O Bispo y Soutonovo (Campañó) con el de Lampreeira (Alba), y el acceso al nuevo campo de fútbol de Salcedo.