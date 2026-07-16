El Pont-Up Store reunirá 48 proyectos de emprendimiento en septiembre

Un total de 48 iniciativas empresariales participarán los días 11 y 12 de septiembre en la decimotercera edición del Pont-Up Store, el encuentro de emprendimiento promovido por la Universidade de Vigo. Los proyectos fueron seleccionados entre 151 candidaturas y abarcan ámbitos como la biotecnología, la inteligencia artificial, la economía circular, la cultura y la innovación agroalimentaria.

De las propuestas escogidas, 33 contarán con un expositor en el recinto instalado en la plaza de España, siete ofrecerán actividades demostrativas y otras ocho participarán en el Pont-Up Venture, donde presentarán sus modelos de negocio ante profesionales de la inversión y del capital riesgo.

La organización destaca el aumento de los proyectos con un componente tecnológico y la presencia de empresas surgidas en las universidades gallegas. Entre las seleccionadas figuran las spin-offs de la Universidade de Vigo edgeContinuum, especializada en infraestructuras de nube descentralizadas, y Enerxía Comunitaria, orientada a facilitar la transición energética.

También tendrán un peso relevante las empresas que incorporan inteligencia artificial a sus productos o servicios. Es el caso de Sizit AI, que calcula la talla del calzado a partir de una fotografía del pie; Numacoach, centrada en el entrenamiento personal; Workstamp, dedicada a la gestión inteligente de equipos, o la plataforma loveIFC.

La sostenibilidad constituye otro de los ejes de esta edición. Aurarte transforma residuos marinos en piezas artísticas, Plic (re)made fabrica mobiliario con plástico reciclado, DodoMadeira recupera madera de árboles caídos y BioAqua aplica la biotecnología a la depuración y reutilización del agua.

El encuentro dará además visibilidad al emprendimiento surgido en pequeñas localidades y entornos rurales, del que proceden el 47% de los proyectos seleccionados. Treba Gourmet, Caldeira Cerámica, Floresta Flores, Fermentos da Meiga y Labre Gando son algunas de las iniciativas incluidas en este apartado.

Las industrias culturales y creativas estarán representadas por propuestas como la cooperativa audiovisual A Furna, especializada en contenidos accesibles; Enxame Drones, que desarrolla espectáculos escénicos con drones; Círculo de Bordadoras, centrado en la recuperación comunitaria de los oficios textiles, y el artista Ismaelo.

El director del Pont-Up Store, Pedro Figueroa, considera que las candidaturas reflejan una evolución hacia proyectos más maduros, innovadores y con una mayor base tecnológica. Según explicó, las empresas que concurren al encuentro presentan cada vez más capacidad para crecer, internacionalizarse y transformar sectores estratégicos de la economía gallega.

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La edición de 2026 mantiene un número de candidaturas similar al de años anteriores pese al descenso registrado en la creación de empresas en Galicia. El evento está organizado por la Asociación para la Innovación y el Emprendimiento Pont-Up Store, con el Concello de Pontevedra como patrocinador principal y el apoyo de diferentes instituciones y entidades.