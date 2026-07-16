Memoria democrática
Una placa recordará en Caldas la primera reunión clandestina de la UMD
La jornada incluirá dos conferencias y el descubrimiento de una placa en recuerdo de la primera asamblea gallega de la Unión Militar Democrática, celebrada clandestinamente en la localidad en 1974
H.D.
Caldas de Reis recuperará el próximo 26 de julio uno de los episodios menos conocidos de la oposición al franquismo en Galicia. Se trata de la primera reunión de los integrantes gallegos de la Unión Militar Democrática (UMD), celebrada clandestinamente en 1974 en un establecimiento hostelero ya desaparecido situado entre Bemil y Carracedo.
La Jornada de Memoria Democrática comenzará a las 11.00 horas en la Praza de Abastos, donde se celebrarán dos conferencias abiertas al público. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago, Lourenzo Fernández Prieto, analizará el paso de Galicia de la dictadura a la democracia. A continuación, el historiador y fundador de la UMD Xosé Fortes Bouzán relatará en primera persona las razones que llevaron a varios militares a organizarse contra el régimen desde las propias Fuerzas Armadas.
El programa continuará a las 13.00 horas en la calle Doctor José Sesto Casal, junto a la ribera del Bermaña, con el descubrimiento de un monolito y una placa conmemorativa de aquella asamblea.
En el homenaje participarán Fortes, Arturo Gurriarán, María del Carmen Rodríguez y José Vieira, militar portugués vinculado a la Revolución de los Claveles. También intervendrá el alcalde, Jacobo Pérez. La Banda Municipal de Caldas cerrará el acto con dos piezas musicales.
El presidente de Carracedo Fala, Javier Frieiro, subraya que el reconocimiento se extiende a quienes lucharon por las libertades desde sindicatos, universidades, fábricas y movimientos vecinales: «No se trata de reabrir viejas heridas, sino de saldar cuentas con el pasado».
Suscríbete para seguir leyendo
- Concierto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo: el artista salda su deuda con Galicia en una fiesta de ritmos latinos ante 15.000 seguidores
- Sanxenxo quiere elaborar la tortilla más grande del mundo con 17.000 huevos
- Una rareza en las Salinas de Ulló de Vilaboa: una garceta dimorfa
- A la caza de Mewtwo por los diez años de Pokémon GO
- El primo del acusado por quemar a su expareja en Vigo declara que le confesó el ataque antes de entregarse
- Se busca ubicación alternativa a la Alameda de Pontevedra para la pantalla gigante de la final del Mundial de fútbol del domingo
- El rey regresa a Marín: preside este jueves los actos del Carmen en la Escuela Naval
- Silgar estrena «pérgola bioclimática»