Una placa recordará en Caldas la primera reunión clandestina de la UMD

Caldas de Reis recuperará el próximo 26 de julio uno de los episodios menos conocidos de la oposición al franquismo en Galicia. Se trata de la primera reunión de los integrantes gallegos de la Unión Militar Democrática (UMD), celebrada clandestinamente en 1974 en un establecimiento hostelero ya desaparecido situado entre Bemil y Carracedo.

La Jornada de Memoria Democrática comenzará a las 11.00 horas en la Praza de Abastos, donde se celebrarán dos conferencias abiertas al público. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago, Lourenzo Fernández Prieto, analizará el paso de Galicia de la dictadura a la democracia. A continuación, el historiador y fundador de la UMD Xosé Fortes Bouzán relatará en primera persona las razones que llevaron a varios militares a organizarse contra el régimen desde las propias Fuerzas Armadas.

El programa continuará a las 13.00 horas en la calle Doctor José Sesto Casal, junto a la ribera del Bermaña, con el descubrimiento de un monolito y una placa conmemorativa de aquella asamblea.

En el homenaje participarán Fortes, Arturo Gurriarán, María del Carmen Rodríguez y José Vieira, militar portugués vinculado a la Revolución de los Claveles. También intervendrá el alcalde, Jacobo Pérez. La Banda Municipal de Caldas cerrará el acto con dos piezas musicales.

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El presidente de Carracedo Fala, Javier Frieiro, subraya que el reconocimiento se extiende a quienes lucharon por las libertades desde sindicatos, universidades, fábricas y movimientos vecinales: «No se trata de reabrir viejas heridas, sino de saldar cuentas con el pasado».