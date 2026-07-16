La patrona del mar surca la ría

Los más devotos se arremolinaban ya en el Nuevo Templo para presenciar en primer plano la ofrenda floral a la virgen y una multitud se sumó después en la procesión terrestre y marítima desde la iglesia hasta el puerto de Marín. Los marinenses vivían así la jornada central de sus Festas do Carme, una tradición muy arraigada en la localidad, que celebraba con gran devoción uno de sus festivos locales del año.

La imagen, antes de llegar al puerto. | RAFA VÁZQUEZ

La Misa del Carmen, a las doce del mediodía en el Nuevo Templo, cantada por la Coral Lembranzas, dio el pistoletazo religioso de salida, antes del gran colofón de la tarde, con la ofrenda floral ante la imagen ubicada en el Nuevo Templo y su posterior salida en procesión hacia el puerto , con Os Chaneiros y la banda de música de Marín, Ya en el muelle la imagen embarcó en el buque ‘Nuevo San Cibrán’ para recorrer acompañada de otras muchas embarcaciones, pesqueras y de recreo, las aguas de la ría, donde se procedió a lanzar flores al mar en recuerdo y homenaje a los marineros fallecidos.

Numeroso público se reunió en el Puerto de Marín. | RAFA VÁZQUEZ

El recorrido marítimo se realiza dentro de las aguas de la ría de Pontevedra, con embarque y desembarque en el Muelle Ceferino Nogueira con una travesía de hasta tres millas de distancia. Tras regresar a tierra, los miembros de la cofradía del Carmen protagonizan en el atrio parroquial el tradicional baile del Carmen.

Pero antes ya hubo homenajes a la virgen. La parroquia de Nuestra señora del Carmen de Seixo y Aguete fueron el escenario por la mañana de sus propios actos religiosos, con una primera ofrenda floral en el puerto de la parroquia.

Las gentes del mar adornaron nuevamente sus barcos para rendir homenaje a la patrona de los marineros y solicitar su protección durante el resto del año. Ya desde la jornada anterior se podían ver numerosos barcos atracados en el puerto con sus banderas y adornos, listos para la ceremonia.

Marín pone así el broche final a sus Festas do Carme, tras diez días de conciertos, atracciones y otras actividades, si bien todavía quedan muchas actividades festivas por delante. El programa de este jueves comenzaba con el pasacalles en Seixo de la Banda de Música Cultural de Arcade. También había un espectáculo de magia infantil «Ledicias Plus», con el Mago Paco en la Alameda y después llegaba la verbena nocturna en la plaza de España, antes de la tirada de fuegos artificiales en el Paseo Alcalde Blanco.

Tras el día grande, quedarán todavía otras jornadas por delante en las celebraciones festivas de Marín. Este viernes es el Día do neno en las atracciones de la plaza de España y siguen las celebraciones en Seixo.

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La parroquia acoge a las 21.00 horas un concierto de la banda de música de Marín y una verbena posterior, mientras que el sábado hay actividades infantiles del mago Rei Midas en la Casa de Cultura de Seixo y por la tarde es el torneo de billarda organizado por la A.C.D. Gharaboto en el campo de fútbol de Seixo. El domingo toma el relevo la chave, en el mismo lugar.