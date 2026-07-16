El inicio de la reforma de Mollavao, sin fecha por trámites administrativos

En marzo pasado, el Concello adjudicaba por 3.163.00 euros, el proyecto para transformar Rosalía de Castro y abrir un nuevo enlace de conexión en Mollavao entre esta calle y la avenida de Marín a través del antiguo «solar de los circos». Cinco meses después, aún no hay fecha de inicio de las obras. Primero, fue necesario actualizar el convenio con la Diputación, que aporta cerca de 600.000 euros, y ahora aguarda a posibles alegaciones a la adjudicación «por lo que no hay fecha de inicio de la obra», según admitió ayer el gobierno local.

Precisamente ayer, la Asociación Vecinal de Mollavao celebraba una asamblea abierta para abordar las demandas pendientes del barrio y dar cuenta de las gestiones realizadas en los últimos meses. La reunión fue en plena calle, en el skatepark situado bajo el puente de la AP-9 al carecer de local social, una de las demandas del barrio.

El colectivo asegura que ha mantenido contactos con el Concello, la Xunta, la Subdelegación del Gobierno, la Diputación y distintos representantes políticos, pero sostiene que esas gestiones no se han traducido por ahora en soluciones concretas. Entre las principales quejas figuran la limpieza, la salubridad, los vehículos abandonados y el deterioro de determinados espacios del barrio.

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La asociación también reclama más transparencia sobre la renaturalización de la parcela de los circos y sobre el convenio urbanístico entre el Concello y el Invied, que afecta a los antiguos chalés militares. El colectivo pide un calendario público, claro y verificable de las actuaciones previstas.