Las discrepancias sobre la ubicación hacen peligrar la pantalla gigante para ver la final del Mundial en Pontevedra

Pontevedra corre el riesgo de quedarse sin pantalla gigante para ver el próximo domingo la final del Mundial de fútbol que disputarán España y Argentina desde las 21.00 horas. La Diputación, que promueve la instalación, y el Concello, que no organiza ningún acto de este tipo pero sí debe autorizarlo, no se ponen de acuerdo sobre el emplazamiento de la pantalla.

Todo comenzó con la retransmisión de la semifinal del pasado martes entre España y Francia. La pantalla tuvo que ser trasladada a la Alameda desde la colindante avenida de Montero Ríos después de que el Concello alertase del "riesgo de colapso" del pavimento, ya que debajo hay un aparcamiento subterráneo.

La ubicación en la Alameda no resultó adecuada, pese a que acudieron cientos de aficionados, por dificultades de visión y un suelo de arena, por lo que la Diputación planteó buscar otro lugar céntrico de la ciudad. Sus preferencias son las plazas de A Ferrería y de España.

La primera ya se utilizó en 2023 para ofrecer la final del Mundial femenino que ganó España, con la pontevedresa Tere Abelleira en el equipo. Bajo la plaza de España también hay un aparcamiento subterráneo, pero en ella el Concello celebra en agosto los conciertos gratuitos de las fiestas de la Peregrina, con un gran escenario y miles de espectadores.

Pero ninguna de estas dos opciones es la que, de momento, propone el Concello, que apuesta por la calle Reina Victoria, peatonalizada desde hace años y con un skatepark, o por volver a la Alameda.

El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, que este jueves ha alertado de estas discrepancias, descarta el regreso a la Alameda y considera "poco adecuada" la calle Reina Victoria. Lamentsa la "falta de sensibilidad" del alcalde, Miguel Fernández Lores "para un evento tan importante y que tantos pontevedreses quieren vivir».

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Aunque es posible que finalmente sí pueda instalarse la pantalla en algún lugar de la ciudad, por el momento ese emplazamiento aún está en el aire. Domínguez analizará con los técnicos la viabilidad de Reina Victoria, pese a que no es de su agrado, y no se descarta que pueda aparecer algún otro lugar de consenso.