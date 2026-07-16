La Diputación cifra en 37 millones su inversión en tres años en la ciudad de Pontevedra y anuncio 80 más

El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez ha hecho este jueves balance en el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra de las inversiones y actuaciones promovidas por la entidad provincial en la ciudad y en estos tres años de gobierno, que cifra en con 37 millones de euros "para impulsar, como nunca antes se había hecho, el avance de Pontevedra. Nunca antes la capital había recibido un esfuerzo inversor de esta magnitud por parte de la Diputación”, aseguró Domínguez.

Domínguez aseguró que “en estos tres años ejecutamos decenas de actuación en patrimonio, en deporte, en infraestructuras y en cultura y esa es la mejor respuesta que podemos dar a quien asegura que Pontevedra fue olvidada por la Diputación”, en referencia a las quejas del alcalde, Miguel Fernández Lores, que denuncia "discriminación" a la capital.

Al respecto citó obras, actuaciones en infraestructuras y de mejora como el impulso de Santa Clara, las obras de Mollavao, la senda de Tomeza, la iluminación de Lérez, A Parda o Valdecorvos, los campos de Campañó y Salcedo, la reforma de la Casa Consistorial, la mejora de las carreteras provinciales a su paso por el término municipal, la colaboración con eventos deportivos y culturales, con los premios Feroz, con el Campus Crea o con Novos Cinemas. “Proyectos que responden a la misma filosofía: que la Diputación esté donde puede mejorar la vida de la gente, sin complejos, sin mirar el color político de quién gobierna”, destacó Domínguez.

“Como pontevedrés me siento orgulloso del momento que vive nuestra ciudad y como vicepresidente de la Diputación estoy satisfecho del trabajo realizado”. Al respecto, el vicepresidente adelantó que “aún queda mucho por hacer: queremos culminar Santa Clara, queremos seguir reforzando el Museo, queremos consolidar definitivamente la Bienal como una referencia internacional, queremos seguir recuperando espacios para la ciudadanía, queremos continuar invirtiendo en la ciudad, porque Pontevedra merece una Diputación presente, una Diputación útil, una Diputación ambiciosa”.

Y, en este campo, adelantó que “tenemos una hoja de ruta que prevé movilizar cerca de 80 millones de euros adicionales en los próximos años para culminar proyectos como Santa Clara", entreotros proyectos.

El vicepresidente remarcó que “se hay un ámbito evidente de transformación en Pontevedra ese es el de la cultura, con el Museo de Pontevedra viviendo probablemente uno de los mejores momentos de su historia a las puertas de su centenario”. En este campo, Domínguez recordó que “solo en este mandato destinamos al Museo más de 16 millones de euros. Nunca antes una institución cultural de la ciudad había recibido un impulso de esta dimensión; una inversión para los próximos cien años con el objetivo de situar a esta ciudad como líder de la política cultural de Galicia”.

El Museo de Pontevedra avanza “con un proyecto renovado, más abierto, más internacional, más dinámico, más conectado con la creación contemporánea”, destacó Domínguez quien recordó que en este período recibió obras que forman parte de la memoria colectiva de Galicia, puso en marcha programas internacionales de residencias y recuperó la Bienal de Pontevedra después de 15 años desaparecida, “demostrando que Pontevedra puede liderar la política cultural de Galicia. Y eso no sucede por casualidad, sino porque hay una apuesta política clara”.

Domínguez se detuvo en la recuperación de la Bienal de Arte y en el hecho de haberla convertido “en un proyecto cultural estable, a lo que se sumó este mismo año la primera Bienal de Artes Vivas que convirtió el convento de Santa Clara durante once días en un espacio de referencia para la creación contemporánea”.

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Sobre Santa Clara, el vicepresidente añadió que se trata del mayor proyecto patrimonial y cultural que vivirá Pontevedra en muchas décadas: “Cuando pensamos en Santa Clara pensamos en la Pontevedra de los próximos cincuenta o cien años, porque gobernar consiste también en dejar un legado, en proteger nuestro patrimonio, en abrir nuevos espacios públicos y en crear oportunidades para las generaciones que vienen por delante”.