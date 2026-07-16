Desvelado el concierto sorpresa de Pontevedra: M-Clan abrirá las actuaciones de la Peregrina

El concierto sorpresa que estaba pendiente para completar el cartel musical gratuito de las fiestas de la Peregrina que estaba pendiente ya tiene protagonista. Las canciones de M-Clan sonarán en el escenario de la Plaza de España el próximo 8 de agosto, según ha informado este jueves el Concello, que despeja así una incógnita que se ha mantenido hasta ahora por motivos contractuales.

La banda murciana, que actuó hace unos días en el PortAmérica de Portas, llega ahora a Pontevedra para conmemorar sus treinta años de carrera, con un repertorio que repasa y resume esas tres décadas de música a través de discos y escenarios de todo el mundo.

La agrupación liderada por Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez está consolidada como uno de los grandes referentes del rock en España, con una larga evolución que los hizo pasar por distintas etapas musicales que se movieron entre el rock sureño de raíz americana, el blues, el soul, el funk o el pop.

Así, en Pontevedra sonarán éxitos como ‘Roto por dentro’, ‘Perdido en la ciudad’, ‘Miedo’, ’Sopa Fría’ o ‘Quédate a dormir’.

M-Clan abrirá el 8 de agosto el ciclo de actuaciones musicales gratuitas en la plaza de España. Tras ellos, se subirán al escenario, entre otros artistas, La casa Azul (día 9), C Marí y D. Valentino (10), Sidecars (12), Miguel Ríos (14), De vacas (15) o Pastora Soler (16),

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La programación de verano ya arrancó hace unos días y este jueves hay una nueva sesión de Titirivedra, con Os Monicreques de Kukas en los jardines de Marescot, ante la Facultade de Belas Artes, a las19.00 horas, e Itineranta, que desde las 19.30 horas recorre el centro histórico con Javier Ariza, La Finestra y Deabru Belktzak. En este ciclo participan hasta el viernes once compañías, cada una con sus propios espectáculos y propuestas.