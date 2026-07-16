Los comuneros recuerdan que están exentos de pagar el IBI por sus montes

Comunidades de montes del municipio denuncian que, pese a esta exentas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Concello sigue pasando al cobro este tributo, una situación que obliga a los comuneros a reclamar de manera individual el reconocimiento de la exención y la devolución de esos importes. Por ello, el PSOE municipal solicita al gobierno local el reconocimiento expreso de ese beneficio fiscal y la devolución correspondiente de los ejercicios anteriores.

La iniciativa del PSOE se hace eco de las recientes denuncias públicas de la dirección de estos colectivos que censuran que diversos municipios aún emiten estos recibos de forma indebida. Carlos Morgade, miembro de la Mancomunidade de Montes de Pontevedra y del colectivo de Mourente, se mostró especialmente crítico con el Concello. «Llevamos más de 20 años batallando por esta cuestión y llegamos al caso, histriónico por no decir otra cosa, de que nos quieran cobrar el Hospital de Montecelo. Es histriónico que nos costara Dios y ayuda conseguir un canon anual de 23.000 euros y después nos quieran cobrar ciento y pico mil euros».