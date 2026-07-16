Barro urge a Transportes medidas de seguridad vial en una N-550 con "graves carencias"

El alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, ha enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para trasladarle la «profunda preocupación y la alarma social» existente en el municipio ante la «falta de seguridad» que presenta la carretera nacional N-550 a su paso por el término municipal.

El regidor advierte de que esta vía, principal arteria de comunicación de Barro, soporta diariamente una elevada intensidad de tráfico y «presenta graves carencias estructurales». Abraldes denuncia la «inacción» del Gobierno central y reclama una intervención directa para dar solución a varios «puntos negros de extrema peligrosidad».

El primero de estos puntos críticos es el cruce de Porráns, en la intersección con la EP-226, un lugar de concentración de accidentes donde se»producen colisiones recurrentes, muchas de ellas de gravedad y con consecuencias mortales». Fernández Abraldes destaca que el sistema de señales luminosas instalado en su día «se demostró totalmente ineficaz», por lo que rechaza «seguir con parches preventivos» y exige la ejecución de una solución técnica real y definitiva como es la construcción de una rotonda.

El segundo «punto negro» se sitúa en A Porriña, en A Portela, en la intersección con la EP-0506, un enlace estratégico que sirve al núcleo de San Antoniño de acceso a la estación de A Portela y a Curro, y conecta la N-550 con O Salnés y la AP-9.

El alcalde recuerda que la propia Subdelegación del Gobierno presentó en julio de 2024 el diseño de esta rotonda y que en junio de 2025 se redactó formalmente el documento técnico. Sin embargo, a pesar de que el proyecto está elaborado desde hace más de un año, el expediente continúa pendiente de aprobación por el ministerio, por el que exige un «impulso directo para desbloquear su tramitación y que la obra pueda materializarse lo antes posible»

Por último, el regidor de Barro expone la necesidad de actuar en la intersección de la N-550 con la PO-224 en O Lombo da Maceira. Esta mejora «quedó olvidada tras el archivo del proyecto de la autovía A-57, que contemplaba una rotonda en ese enlace». Una vez descartada esa autovía, el Concello solicita que la Demarcación de Carreteras estudie y proyecte una solución alternativa para garantizar los giros en ambos sentidos con seguridad.

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El alcalde concluye mostrando su disposición para mantener una reunión de trabajo urgente, mientras advierte de que «cada día que pasa sin adoptar soluciones supone prolongar una situación de riesgo inaceptable para los vecinos».