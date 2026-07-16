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Formación

Arranca con vinte alumnos o novo Obradoiro Dual de Emprego de Marín

Os alumnnos, coas autoridades.

Os alumnnos, coas autoridades. / FdV

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R. P.

Marín

O Concello de Marín deu onte a benvida ao alumnado do novo Obradoiro Dual de Emprego, que inicia a súa actividade coa participación de vinte alumnos traballadores que durante os próximos nove meses recibirán formación e realizarán prácticas nas especialidades de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais e Cociña.

O acto de inauguración celebrouse ás 9.30 horas no Salón de Plenos da Casa do Concello e contou coa presenza a alcaldesa de Marín, María Ramallo; a concelleira de Promoción Económica, Beatriz Rodríguez; o delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, Pablo Fernández; o director do obradoiro, Óscar Rey e o equipo docente do programa, así como do axente de desenvolvemento local do Concello.

Na súa intervención, a alcaldesa puxo en valor o esforzo que realizan as persoas que deciden iniciar unha nova etapa profesional a través deste tipo de iniciativas, destacando que «a formación é a mellor ferramenta para abrir novas oportunidades laborais e para responder ás necesidades reais do tecido económico e social». Ramallo incidiu especialmente na elevada demanda de profesionais cualifi cados que existe no ámbito da atención sociosanitaria, un sector no que os coidados adquiren cada vez maior relevancia debido ao envellecemento da poboación.

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Este é o segundo Obradoiro Dual de Emprego que consegue poñer en marcha o Concello de Marín. O programa conta cun investimento de 454.552 euros financiados pola Xunta de Galicia.

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