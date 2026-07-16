El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés acentúa su colaboración con la fundación de investigación biomédica Galicia Sur

El salón de actos del Hospital Montecelo ha acogido este jueves el acto oficial de presentación de Natalia Cal como nueva directora de la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur. El encuentro, que tuvo como objetivo dar un impulso institucional a su incorporación y estrechar lazos, sirvió para estrechar la colaboración entre esta entidad y el área que dirige José Flores Arias.

Natalia Cal asume la dirección de esta fundación pública, que gestiona el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), con el reto de «continuar impulsando la excelencia científica, captando talento y optimizando los recursos destinados a la investigación traslacional y biomédica en el entorno sanitario autonómico», según indica el Sergas.

La presentación también sirvió para escenificar el apoyo estratégico a la nueva directora por parte de los diferentes campos de gestión del área sanitaria pontevedresa. En el campo de la dirección asistencial y de soporte, el acto contó con la asistencia de David Barros, director de Atención Hospitalaria del área, y de María del Carmen Val Sanlés, directora de Procesos de Soporte.

Por su parte, la visión específicamente investigadora estuvo representada por la doctora Eva Poveda, que ostenta la Dirección Científica del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, quien destacó la importancia de sumar sinergias organizativas para consolidar el crecimiento de los grupos de trabajo de vanguardia.

Durante el acto institucional de presentación de Natalia Cal, los asistentes abordaron las líneas de colaboración médica inmediatas, contando con la presencia activa y el debate de varios de los jefes de servicio más implicados en ensayos clínicos y proyectos de innovación tecnológica del área sanitaria.

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De este modo, participaron en este foro Juan Turnes Vázquez, jefe del Servicio de Aparato Digestivo y diferentes supervisores de atención primaria y hospitalaria.