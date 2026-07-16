De uno a 87 años y desde toda España: el público que llenará el Bigsound de Pontevedra

Un niño de un año será el asistente más joven y una persona de 87 años, la de mayor edad. Entre ambos extremos estará el público de la segunda edición del Bigsound Pontevedra, un festival que ha vendido entradas en todas las provincias españolas y que ultima su regreso al parque de Tafisa con muy pocas localidades disponibles.

La amplitud generacional y la procedencia de los espectadores se han convertido en dos de las principales cifras de una cita que aspira a consolidarse en el calendario musical gallego. «Es una imagen que no hemos visto en ninguna otra edición», señaló Miguel Torres, cofundador del formato, al recordar las escenas de familias sentadas, comiendo y haciendo pícnic durante el estreno del pasado año.

Esta edición reunirá junto al río Lérez a David Bisbal, María Becerra, Nathy Peluso y Ana Mena, cuyos conciertos han sido anunciados como actuaciones exclusivas en Galicia. El cartel incluye también a Nil Moliner, Natalia Lacunza, Juan Magán, Lucho RK, Lg1do y Luck Ra, entre otros artistas.

La organización destaca especialmente el aumento de espectadores gallegos, aunque la venta de entradas confirma también el alcance estatal del evento. Al menos una persona de cada provincia española ha adquirido una localidad para acudir al festival, según los datos expuestos durante la presentación. Los promotores confían en repetir así la imagen de un recinto intergeneracional, con jóvenes, adultos y familias compartiendo el espacio.

Los equipos técnicos completan estos días los últimos detalles del montaje en Tafisa, después de cerca de un año de preparación y varias semanas de trabajo intensivo. La llegada de los artistas está prevista a partir de las ocho de la mañana de este viernes.

El festival afronta su segunda edición después de un estreno reconocido como mejor nuevo festival ibérico del año. Según las cifras facilitadas por los organizadores, aquella primera convocatoria dejó un impacto económico superior a los 14 millones de euros. «El turismo musical es un turismo de calidad», defendió Torres.

El evento cuenta con el apoyo del Concello de Pontevedra, la Deputación y la Xunta, a través de Concertos do Xacobeo. En su producción participan centenares de empresas y trabajadores. La organización agradeció también la colaboración de los vecinos de la zona ante las molestias del montaje.

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Con el recinto casi completo, Pontevedra se prepara para recibir a un público llegado desde todos los puntos del país y unido por una horquilla de edad poco habitual: 86 años separarán al espectador más joven del más veterano.