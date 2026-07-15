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La Volta a nado Illa de Tambo reunirá en Combarro a más de 250 nadadores

La prueba se disputará el 26 de julio con recorridos de 1, 4,5 y 6 kilómetros y participantes llegados de doce comunidades autónomas, Portugal, Brasil y Suiza

La Volta a nado Illa de Tambo reunirá a deportistas de España, Portugal, Brasil y Suiza.

La Volta a nado Illa de Tambo reunirá a deportistas de España, Portugal, Brasil y Suiza. / FdV

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H.D.

Poio

Más de 250 nadadores se darán cita el domingo 26 de julio en Combarro para participar en la quinta edición de la Volta a nado Illa de Tambo, una travesía que ofrecerá tres recorridos de 1, 4,5 y 6 kilómetros, con salida y llegada en la Praza da Chousa.

La prueba de natación en aguas abiertas reunirá a deportistas de doce comunidades autónomas y de varios países. Entre los inscritos figuran nadadores de Brasil, Suiza y Portugal, país del que llegará una representación de más de 30 participantes. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el martes 21 de julio.

El recorrido largo, de 6 kilómetros, y el de 4,5 kilómetros permitirán competir con o sin neopreno, aunque en ambos casos será obligatorio utilizar boya de seguridad. Los participantes dispondrán también de un punto voluntario de avituallamiento a mitad de la travesía.

La distancia de 1 kilómetro, planteada en forma de triángulo frente a la Praza da Chousa, estará abierta a nadadores desde los 12 años y contará con categorías sub-16 y para mayores de esa edad.

Para garantizar la seguridad, se desplegarán 17 embarcaciones y 30 kayaks y tablas de paddle surf. Los tres trazados estarán señalizados con boyas y el cronometraje se realizará mediante chip electrónico.

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La jornada incluirá la entrega de premios en las diferentes categorías, además de servicios de avituallamiento y masaje para los participantes al finalizar las pruebas.

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