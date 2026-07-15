Silgar estrena «pérgola bioclimática»

La playa de Silgar es el lugar elegido habitualmente para aplicar e incluso testar novedades en materia estival. Y este año ha sido una vez más el escenario para el estreno este verano una nueva pérgola bioclimática de aluminio, pionera en playas, para personas con movilidad reducida. La estructura, que mide catorce metros de largo y 5,5 metros de ancho, está valorada en 45.000 euros y fue donada por el Grupo Indalsu. El alcalde, Telmo Martín, junto al concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, visitaron ayer la nueva instalación con el consejero delegado de la firma, Antonio Fernández. «Este equipamento único en praias que nos dona o Grupo Indalsu vai coa marca Sanxenxo e cos distintivos acadados en areais como o de Silgar», dijo Martín.

La estructura dispone de una iluminación perimetral led con lamas que se mueven siguiendo la dirección del sol hasta un ángulo negativo de 110º. De esta forma, se consigue una ventilación natural con sensación de aire acondicionado natural. El lacado especial de la pérgola está homologado y garantizado contra la corrosión por veinte años. «Téñolle un cariño moi grande ao pobo de Sanxenxo porque parte do ano pasámolo aquí e queríamos ter este detalle cos bañistas da Praia de Silgar», aseguró Antonio Fernández.

Silgar también ha estrenado este año el distintivo S de Sostenibilidad Turística, el undécimo del municipio, de los que dos son del sector público (la playa y Nauta) y nueve al sector privado: tres alojamientos, dos clubes náuticos, dos restaurantes y dos agencias de viajes.

Dos ofertas para ejecutar por 1,8 millones el paseo por Punta Vicaño

El Concello de Sanxenxo ha recibido dos ofertas para ejecutar la senda por el borde del mar a lo largo de Punta Vicaño hasta la calle Rafael Picó, en Portonovo. Se trata de las empresas Castro Figueiro y Oreco. La actuación es doble, por un lado, se crea una ruta por las rocas desde el Paseo de Silgar hasta el mirador del parque de Punta Vicaño. En segundo lugar, el proyecto incluye la sustitución completa de la pasarela de la playa de Baltar y la mejora de su sistema dunar. Una actuación valorada en 1.799.995 euros, financiada al 50% por la Diputación de Pontevedra y el Concello. La obra dará comienzo en el mes de septiembre.

El proyecto actúa a lo largo de 1.622 metros divididos en tres zonas. El primero es un tramo de 374 metros y tres de ancho que, por primera vez, transcurre al borde del mar entre el paseo de Silgar y el mirador de Punta Vicaño. Al tratarse de la zona de mayor dificultad (rocas) se instalará una plataforma de composite sobre micropilotes e incluye barandillas de acero, balizas y proyectores de luz.

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En el segundo, de 614 metros entre el mirador de punta Vicaño y el acceso a la playa de Baltar, la intervención es menor, solo para reparar los daños de la senda que atraviesa el parque de Punta Vicaño. En el tercero, se sustituirá de toda la pasarela de madera de 634 metros de Baltar con balizas y proyectores de luz, con su elevación para evitar que impida el crecimiento de la duna. n