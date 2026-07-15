El rey regresa a Marín: preside este jueves los actos del Carmen en la Escuela Naval

El rey Felipe VI regresa a Marín un año después de entregar a su hila la princesa Leonor, la Gran Cruz del Mérito Naval tras su paso por la Escuela Naval. Esta vez acude sin el resto de la Familia Real para presidir este jueves,Día del Carmen, el acto de jura de bandera de los alumnos de primer curso y la entrega de los reales despachos de empleo de alféreces de navío y tenientes en la academia ed la Armada.

El acto, en el que estará acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, está este año marcado por la ausencia del buque escuela de la Armada, el 'Juan Sebastián de Elcano', que participó a principios de mes en un desfile naval en Nueva York y se encuentra rumbo a Cádiz.

El Ministerio de Defensa ha informado de que este año se gradúa un total de 125 alumnos, de los cuales 109 son hombres y 16 son mujeres. Además, 92 lo harán por ingreso directo y 33 por promoción.

Del total, acaban sus estudios 74 oficiales del cuerpo general, 21 del cuerpo de infantería, 17 del cuerpo de intendencia, dos del cuerpo de intendencia de la escala MILCOM, cinco del cuerpo de ingenieros y seis de la escala técnica del cuerpo de ingenieros.

Además, serán distinguidos los número uno de su promoción en las diferentes categorías, cuatro hombres y dos mujeres: Lucas Rodríguez Castillo, Javier Placer Martínez, José María Martín Calvo, Laura Llinares Crespo, Francisco Javier Vega Arance y Consuelo Ponce Torti.

Los titulados tienen edades comprendidas entre los 21 y los 41 años, aunque la edad media está en 25,4 años.

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El acto no tendrá tanta emotividad como el del año pasado, cuando el rey Felipe entregó a la princesa Leonor su despacho de alférez y le impuso la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.