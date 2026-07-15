Las profesiones del mar llegan a los campamentos de verano
El proyecto Movimiento azul, impulsado por la Xunta de Galicia, llegó este miércoles a los campamentos de verano con una primera jornada celebrada en Sanxenxo
Movimiento azul. Es el nombre de la iniciativa de la Xunta de Galicia con el que se pretende acercar a los niños y niñas el funcionamiento del sector marítimo y pesquero a los más jóvenes, dándoles la oportunidad de conocer las profesiones vinculadas al mar. Para ello, este miércoles 15 de julio se inauguró la actividad, con Isaac Rosón, director general de Pesca, Acuicultura e innovación, visitando campamentos de verano en Sanxenxo. La iniciativa durará los meses de julio y agosto, recorriendo diez campamentos de verano diferentes, lo que se estima que hará llegar la iniciativa a cerca de 1.400 escolares. El objetivo es fomentar el conocimiento del medio marino, la sustentabilidad del mismo, y especialmente, fomentar la comprensión de este tipo de oficios, esperando así despertar la vocación entre algunos de los miembros de las nuevas generaciones de niños y niñas, para así garantizar el futuro de oficios tradicionales y estratégicos como son los del mar.
Durante las jornadas, los participantes pueden acercarse de manera práctica a diferentes profesiones relacionadas con el mar, como la de mariscador, pescador, observador científico o patrón de pesca. A través de talleres y actividades interactivas, los más pequeños conocerán durante esta iniciativa el trabajo diario de estos sectores y su importancia en la economía gallega y en la conservación del medio marítimo.
El proyecto nace inicialmente en las aulas de educación primaria bajo el programa “un mar de profesiones”, algo que ahora se traslada a los campamentos veraniegos, para ampliar el contacto de los escolares con la denominada economía azul.
Desde la Conselleria do Mar, destacan que iniciativas de este tipo son fundamentales para favorecer la regeneración generacional en un sector que continúa teniendo un peso destacado en Galicia. Con esta propuesta, la Xunta de Galicia pretende que los niños descubran que el mar ofrece diferentes posibilidades profesionales, acercándolos más a la visión tradicional de la pesca o a las áreas de investigación, innovación o desarrollo, vinculadas a los recursos marinos.
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