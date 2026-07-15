El PP lleva al pleno las quejas por la suciedad en calles y barrios de Pontevedra

Las quejas por la limpieza de calles, plazas, barrios y parroquias de Pontevedra llegarán al pleno municipal del próximo lunes, 20 de julio. El PP presentará una moción para reclamar mejoras en la limpieza viaria y la gestión de residuos, así como un mayor control sobre el cumplimiento del nuevo contrato del servicio.

El portavoz municipal popular, Rafa Domínguez, sostiene que su formación continúa recibiendo avisos de vecinos y comerciantes por la acumulación de suciedad, el deterioro del mobiliario urbano, la falta de mantenimiento y, en algunos puntos, la presencia de ratas. Según afirma, estas protestas ya no se limitan al rural y a los barrios, sino que también afectan al centro de la ciudad.

«Es una queja constante que recibimos de vecinos de calles, barrios y parroquias y que, lejos de mejorar, se ha agravado en los últimos tiempos», señala Domínguez. El dirigente popular considera que la situación perjudica tanto a la calidad de vida de la población como a la imagen que Pontevedra ofrece a turistas y peregrinos.

El PP también cuestiona los resultados del nuevo contrato de limpieza de Pontevedra, adjudicado después de ocho prórrogas del anterior. El servicio supone una inversión global de 238 millones de euros, cerca de 12 millones anuales y un 40 % más que el precedente, según los datos facilitados por los populares.

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Domínguez reclama que se garantice el cumplimiento de todas las condiciones del contrato. «Los pontevedreses merecen una ciudad limpia y cuidada. Es lo mínimo que se puede exigir con el contrato más caro de la historia del Concello», concluye.