Pontevedra ultima el plan de seguridad para el eclipse del 12 de agosto

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha presidido este miércoles en la Subdelegación del Gobierno una reunión de coordinación para avanzar en la preparación del dispositivo previsto con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno que prevé atraer un importante número de visitantes a los principales puntos de observación de la provincia.

El encuentro se enmarca en el Plan Especial de Seguridad aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad y en él participaron representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Subsector de Tráfico, Protección Civil, Turismo de Galicia, Servizo de Emerxencias de la Xunta de Galicia y representantes de los municipios de Meis, O Porriño y Silleda, que cuentan con puntos de observación recomendados para seguir el eclipse.

Durante el encuentro se abordó la planificación del dispositivo de seguridad, con especial atención a la movilidad, a la regulación de los accesos a los puntos de observación, a la prevención de aglomeraciones e incendios forestales, a la coordinación de los servicios de emergencias y a la atención a las personas visitantes.

Abel Losada destacó la importancia de la anticipación y de la coordinación institucional para afrontar un evento que concentrará un elevado número de personas en un corto espacio de tiempo. El subdelegado subrayó que «el objetivo es garantizar que la observación del eclipse se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad, movilidad y protección para la ciudadanía».

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El Plan Especial contempla, entre otras medidas, el refuerzo de la seguridad ciudadana en los puntos de observación y sus accesos, la coordinación con los servicios de emergencias y protección civil, la planificación de la movilidad, la protección de las infraestructuras de transporte y la difusión de recomendaciones preventivas a la ciudadanía, incluyendo el uso de gafas homologadas para la observación segura del eclipse.