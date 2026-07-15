Pontevedra renovará la iluminación de los Soportales y varios arcos del casco histórico

El Concello de Pontevedra continúa avanzando en su plan de mejora del alumbrado público con una nueva actuación centrada en la iluminación monumental del casco histórico. El concejal de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, visitó este miércoles la rúa Soportais para supervisar el inicio de los trabajos de limpieza y renovación de los proyectores instalados en la zona.

Moreda explicó que esta intervención responde al objetivo marcado por el gobierno local de reforzar el mantenimiento de los espacios públicos durante el mandato, una línea de trabajo que abarca tanto la conservación de pavimentos y asfaltados como la mejora del alumbrado urbano.

Los trabajos contemplan la limpieza de todos los proyectores situados en los Soportales y la instalación de nuevos puntos de luz en aquellos espacios que todavía carecen de ellos, como la plaza de Teucro. Además, el proyecto incluye la colocación de iluminación monumental en los arcos del Museo de Pontevedra y en el arco de la plaza de A Pedreira.

El edil recordó que durante el último año ya se llevaron a cabo actuaciones similares en distintos puntos del centro histórico, como la renovación de la iluminación de la fachada de la basílica de A Peregrina, Santa Clara, el Campiño de Santa María o la plaza de San Gonzalo.

Según explicó Moreda, estas mejoras no forman parte del contrato general de mantenimiento del alumbrado, sino que responden a actuaciones específicas que el Concello ejecuta conforme detecta nuevas necesidades. En este sentido, destacó que la evolución de la tecnología LED permite instalar proyectores más resistentes a la humedad y a la condensación, problemas que habían reducido la vida útil de algunos equipos colocados hace años.

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El objetivo de estas actuaciones es mejorar la visibilidad y la seguridad en la vía pública, al tiempo que se pone en valor el patrimonio arquitectónico y artístico del conjunto histórico de Pontevedra mediante una iluminación más eficiente y duradera.