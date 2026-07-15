Pontevedra mejora el cementerio de Lourizán con trabajos de mantenimiento y acondicionamiento

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, visitó este miércoles el cementerio municipal de Lourizán para supervisar los trabajos de mejora y mantenimiento que se están realizando en las instalaciones. Las actuaciones forman parte del plan habitual de conservación de los camposantos municipales, con el objetivo de garantizar que estos espacios se encuentren en buenas condiciones durante todo el año y no únicamente de cara al Día de Difuntos, el próximo 1 de noviembre.

Lores explicó que las labores de limpieza, pintura y acondicionamiento se realizan de forma periódica por parte del personal municipal, ya que concentrar todos los trabajos en las semanas previas a noviembre resultaría imposible debido al número de cementerios existentes en el municipio.

En el caso de Lourizán, el alcalde destacó la “importante” mejora realizada en el recinto, que ha incluido el pintado de las rejas, los portales de entrada y los muros que presentaban un peor estado de conservación. Además, también se actuó sobre el sistema de iluminación, con la reparación y sustitución de varias farolas.

El regidor recordó que este cementerio fue uno de los primeros del municipio en incorporar iluminación LED, aunque con el paso de los años algunos elementos necesitaban una renovación. Tras la intervención, la mayor parte de las luminarias han quedado reparadas o sustituidas.

Durante la visita, Fernández Lores puso en valor el carácter histórico del camposanto de Lourizán y destacó su ubicación privilegiada, con “unas vistas preciosas a la ría de Pontevedra”. El alcalde aseguró estar satisfecho con el resultado de las actuaciones y afirmó que el recinto quedó mucho mejor de como estaba.

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Finalmente, quiso agradecer el trabajo realizado por la concejala responsable de Cemiterios, Anabel Gulías, y por el jefe del servicio municipal, José González, destacando especialmente las labores de jardinería y adecuación del espacio público para facilitar que los vecinos puedan visitar las sepulturas de sus familiares y realizar el mantenimiento habitual.