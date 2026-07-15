Muere a los 96 años Agustín Bertomeu Salazar, que dirigió la Coral Polifónica de Pontevedra entre 1968 y 1977

Agustín Bertomeu Salazar, que fue director de la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra durante casi una década, ha fallecido a los 96 años, según informa la propia entidad, que expresa su "más profundo pesar". Agustín Bertomeu Salazar fue director musical de la sociedad entre los años 1968 y 1977, una etapa especialmente significativa en la historia de la institución.

Durante sus nueve años al frente de la Coral, Bertomeu, nacido en Rafal (Alicante) en 1929, desarrolló una intensa labor artística y musical, coincidiendo con la celebración de las Bodas de Oro de la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra, en 1975. Bajo su dirección, la agrupación protagonizó numerosos conciertos y actividades culturales, incorporando también conferencias divulgativas alrededor de la historia de la música, de la música tradicional gallega y de la propia trayectoria de la Polifónica, contribuyendo a reforzar su prestigio como referente de la cultura gallega.

La Coral Polifonica de Pontevedra en un concierto en el Teatro Príncipal, bajo la direccion de Agustin Bertomeu / FdV

Además de su labor como director, Agustín Bertomeu dejó una importante huella como compositor y armonizador. Entre las obras que legó a la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra destacan 'La estrella del pastor', dedicada al secretario Leopoldo Centeno Sanmartín; 'Tres cantigas de Pontevedra' y los romances 'Aquel que saleu ahora', 'Sal á ventana María', 'Ábreme a portiña' y 'Estando cosendo', algunas de ellas aún presentes en el repertorio de la Coral e interpretadas a lo largo de las últimas décadas.

La vinculación afectiva de Agustín Bertomeu con la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra se mantuvo después de finalizar su etapa como director. En el año 2001, durante un concierto de la Coral en Pozuelo de Alarcón, fue homenajeado con la interpretación de su romance 'Ábreme a portiña', en un emotivo reencuentro con la agrupación, de la que guardaba un profundo recuerdo y de la que destacó los logros alcanzados a lo largo de su historia.

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La Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra quiere expresar su "agradecimiento por la dedicación, el compromiso y el legado musical que Agustín Bertomeu Salazar dejó en nuestra institución, formando parte para siempre jamás de su historia".