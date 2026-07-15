Un merecido homenaje por una "vida de dedicación" a Sanxenxo

La Cofradía del Nazareno y Santo Sepulcro de Sanxenxo rinde homenaje a Antonio Martínez «O Parapeta» por su trayectoria y compromiso con Sanxenxo y «en reconocimiento a toda una vida de dedicación al municipio, a sus tradiciones y a su gente».

Marinero de profesión, organizador y colaborador de las comisiones de fiestas durante muchos años, Antonio Martínez es una figura destacada en la vida social y cultural del municipio.

El homenaje consistió en una comida de confraternidad en la que participaron antiguos patrones mayores, compañeros de las comisiones de fiestas, representantes del Concello de Sanxenxo, miembros del CETS y representantes de diferentes colectivos vinculados a la vida social del municipio.

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Durante el encuentro, el presidente de la Cofradía quiso agradecer públicamente la trayectoria de Antonio Martínez y su constante implicación con Sanxenxo actualmente desde la organización de la Semana Santa. Asimismo, la Banda de Música de Sanxenxo se sumó al reconocimiento con la entrega de un detalle conmemorativo.