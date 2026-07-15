Sucesos
Hallan herida a una ciclista tras una búsqueda nocturna por A Xunqueira
H. D.
Una ciclista herida fue localizada durante la noche del pasado 7 de julio después de que varias patrullas rastreasen el entorno de la Xunqueira da Gándara ante la imposibilidad de la mujer de precisar el punto exacto en el que había sufrido una caída.
El operativo comenzó tras una petición de apoyo del 061, que había recibido la llamada de la propia afectada. Los agentes realizaron batidas por diferentes zonas siguiendo las indicaciones que la ciclista y sus familiares facilitaron por teléfono.
La mujer fue finalmente encontrada tendida en el suelo en la parroquia de Campañó. Los servicios sanitarios le prestaron una primera asistencia en el lugar antes de trasladarla al hospital debido al intenso dolor que presentaba en un hombro. Las pruebas médicas confirmaron posteriormente que había sufrido una fractura en la clavícula derecha.
La Policía Local también detuvo el 4 de julio al supuesto autor de dos robos cometidos en una autocaravana y en un vehículo de reparto. Según la información facilitada, en el primer caso fueron sustraídas dos carteras, mientras que del segundo vehículo desapareció un teléfono móvil.
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