Comienza la rehabilitación de la torre baliza de Camoucos, instalada en la ría de Pontevedra hace 95 años

La Autoridad Portuaria de Marín va a dar inicio estos días a los trabajos marítimos para la rehabilitación de la torre baliza de Camoucos, uno de los principales elementos de señalización marítima de la ría de Pontevedra. Esta actuación, cuyo presupuesto asciende a 1,5 millones de euros, conlleva una gran complejidad debido a la ubicación de la señal marítima.

La obra, adjudicada a la empresa Marcor Xove, consiste en el refuerzo de cimentación de la torre de modo que se garantice su estabilidad estructural, ya que está instalada en una zona muy expuesta a la acción del oleaje y el viento, así como la demolición y reconstrucción de parte de la torre.

Según informa la Autoridad Portuaria, durante estos días se ha hecho acopio en el muelle transversal del Puerto de Marín de los materiales necesarios para acometer la actuación. Además, también se utilizará una pontona que permitirá la ejecución de las obras a flote en el mar, al igual que hizo la Autoridad Portuaria hace unos años cuando se reconstruyó por completo la torre baliza de Picamillo.

En concreto, la actuación en Camoucos se realizará mediante la construcción de un anillo de hormigón exterior que abrace la cimentación y que irá relleno de hormigón armado para reforzar la estructura. La actual torre de 13 metros de altura se demolerá mediante corte con hilo de diamante y posteriormente se reconstruirá. Se aprovechará la base de cimentación mediante la operación de encapsulado. Esta opción evita voladuras y generación de residuos.

Pontona en el Puerto de Marín que se utilizará en las obras / FdV

Mientras duren las obras se instalará un sistema de balizamiento provisional para mantener la función de señalización marítima de la torre. La torre baliza de Camoucos es una de las principales señales marítimas de la ría de Pontevedra que, aunque vio la luz el 8 de abril de 1931, se encendió por primera vez dos años después, el 18 de octubre de 1933. Situada en la parte norte de la isla de Ons para señalizar unos peligrosos bajos rocosos, está dotada con una marca lateral roja de babor con un alcance de 10 millas.

Noticias relacionadas

Próximamente, la Autoridad Portuaria tiene previsto en su Plan de Inversiones acometer la rehabilitación de otra de las torres baliza de la ría, la de Mourisca. En este caso, se trata de una torre de 13 metros de altura y tiene una marca lateral verde de estribor con un alcance de 5 millas. Ambas son elementos fundamentales para garantizar la seguridad de la navegación en el interior de la ría de Pontevedra.